Diretta Livorno-Carpi | risultato 1-0 | streaming DAZN | Giannetti inguaia Castori

Diretta Livorno Carpi/ Streaming video DAZN : precedenti - labronici imbattuti in casa : Diretta Livorno Carpi Streaming video DAZN : probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B per la 37giornata.

Foggia-Livorno : Diretta streaming - tv - quote e probabili formazioni : Foggia-Livorno: diretta streaming, tv, quote e probabili formazioni Lunedì 22 Aprile 2019 il Foggia ospiterà il Livorno allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 34esima giornata di Serie B, è fissato per le ore 21:00. Foggia-Livorno: come arrivano le squadre Nel match di andata, il Livorno ha battuto in casa per 3 a 1 in Foggia. A siglare le tre reti per i toscani sono stati ...