Destiny 2 | nuovo aggiornamento in arrivo la prossima settimana | la Stagione della

Disponibile un nuovo aggiornamento per Destiny 2 che migliora la sottoclasse ad arco - aggiunge nuovi catalizzatori esotici e molto altro ancora : Il nuovo aggiornamento di Destiny 2 è Disponibile su tutte le piattaforme e questa volta è dedicato alle sottoclassi ad arco. La "Settimana ad arco", così chiamata da Bungie, vedrà l'arrivo di una delle più potenti armi mai create nel gioco, la mitragliatrice Signore del Tuono. Per ottenere quest'arma avrete tempo fino al 23 aprile per visitare il Cosmodromo ed aggiungerla alla vostra collezione.Oltre a questa novità, Bungie ha reso disponibili ...