tuttoandroid

(Di domenica 5 maggio 2019) Grazie a una pazza idea del CEO Xiaomi, il7 è stato lanciatoper la nuova campagna marketing e ha scattato delledellaL'articolo Deiperproviene da TuttoAndroid.

Marcus0089 : Dei Redmi Note 7 mandati nello Spazio per scattare foto alla Terra | TuttoAndroid - SkorpionBot : Oggi è stato inaugurato il @mistoreitalia più grande d'Italia al centro commerciale Porte di Roma. Voi eravate in f… - zodiacus85 : Con un tipo in mutande mentre parte la partita, vi annuncio che la recensione di Redmi Note 7 ??è online: vi parlo a… -