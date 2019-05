Dal Dna delle arachidi risorse contro parassiti e siccità

Anziano ucciso a Pesaro : arrestati 4 presunti killer incastrati Dal Dna : Francesca Bernasconi L'uomo era stato trovato senza vita nella sua casa, legato a una sedia e imbavagliato Era stato ritrovato, all'interno della sua casa a San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro e Urbino, legato e imbavagliato. Erano le 23.30 dello scorso 17 marzo quando un vicino di casa aveva notato le luci accese e la porta aperta. Così era entrato per controllare e aveva trovato Sesto Grilli, legato ad una sedia, senza ...

Leonardo Da Vinci - trovata una sua ciocca di capelli : Dal Dna si risalirà ai discendenti : “Abbiamo recuperato oltreoceano una ciocca di capelli che è stata storicamente denominata ‘Les Cheveux de Leonardo da Vinci’, insieme a un altro cimelio; questa straordinaria reliquia permetterà di procedere nella ricerca del suo Dna“. È l’annuncio fatto dai curatori della mostra “Leonardo vive“: il leonardista Alessandro Vezzosi, direttore del Museo Ideale Leonardo Da Vinci a Vinci (Firenze), e la ...

Completata mappa genetica del grano duro/ Dal Dna della pasta il frumento del futuro : Completata la mappa genetica del grano duro: uno studio italo-americano rivela come dal DNA della pasta si otterrà il frumento del futuro

Romina Del Gaudio - dopo 15 anni vicini alla svolta : il nome del killer Dall'esame del Dna : dopo 15 anni vicini alla svolta: il nome del killer dall'esame del . Potrebbe essere il Dna rinvenuto su alcuni reperti sequestrati 15 anni fa, quando fu ritrovato il corpo di Romina Del Gaudio, a ...

Ali Adnan - dopo il caso Atalanta eccolo in Canada : ma il suo errore Dal dischetto diventa virale [VIDEO] : Ricordate Ali Adnan? L’ex Atalanta aveva fatto infuriare il tecnico Gian Piero Gasperini per la sua partenza anticipata per la Coppa d’Asia. Da lì, la scelta della cessione: in Canada, ai Vancouver Whitecaps. Nella notte, la sfida di MLS contro i Los Angeles Galaxy di Ibrahimovic. Al secondo minuto, rigore per i canadesi, sul dischetto si presenta proprio Adnan: la sua conclusione però, oltre che inefficace in termini ...

La verità Dal Dna : quel bimbo non è Timmothy Pitzen - scomparso nel 2011 : Il giovane trovato in stato confusionale per le strade di Newport, in Kentucky, non è Timmothy Pitzen, il bambino sparito nel 2011. Nessun dubbio dagli esami del DNA. Si tratterebbe di un 23enne, già arrestato in passato. Non si sa perché abbia agito così.Continua a leggere

Caso Desirée Piovanelli - a 17 anni Dal massacro spunta un DNA maschile mai considerato

Paola Caruso in lacrime con suo figlio Dalla D'Urso : 'Pronta a fargli il test del Dna' : Paola Caruso torna in televisione a distanza di due settimane dal parto. L'ex 'bonas' di Avanti un altro ieri sera è stata ospite in diretta a Live - Non è la D'Urso, la trasmissione serale condotta da Barbara D'Urso, dove per la prima volta ha voluto presentare al pubblico in studio il suo amato Michelino, il bambino frutto della sua storia d'amore con Francesco, che stando alle parole di Paola l'avrebbe abbandonata poco dopo aver appreso la ...

Dal Dna sorprendenti scoperte sulle origini degli spagnoli : ... dice la studentessa di dottorato Vanessa Villalba-Mouco, una archeogenetista che ha condotto la ricerca per conto dell'Istituto del Max Planck per la Scienza della storia umana in Germania e per l'...

Zafferano al riparo Dalle contraffazione grazie all'analisi del Dna : Test del Dna per lo Zafferano: i risultati hanno permesso di ricostruire la storia della sua pianta e forniscono elementi preziosi per tutelarlo ed evitare contraffazioni. Si è scoperto, ad esempio, ...

Prato - dna conferma : “15enne è il padre del bambino avuto Dalla professoressa 35enne” : Ora c’è anche l’esito delle analisi del dna: la paternità del bambino nato nell’autunno 2018 alla 35enne di Prato, accusata di atti sessuali con minore, andrebbe attribuita al 15enne che con la donna avrebbe avuto una relazione. È quanto ha appreso l’agenzia di stampa Ansa da fonti vicine all’inchiesta. La novità è arrivata nel giorno dell’interrogatorio della donna, difesa dagli avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri: ...

