Da Gaza lanciati 430 razzi | Usa | Israele ha diritto a difendersi

(Di domenica 5 maggio 2019) Sono stati 180 iquesta notte dacontro: in tutto da ieri ne sono arrivati circa 430. Lo hanno detto fonti della difesa israeliana secondo cui sono stati 60 gli obiettivi sia di Hamas sia della Jihad islamica colpiti in risposta dall’esercito nella Striscia. Intanto continuano a suonare le sirene di allarme in tutto il sud diha risposto all’offensiva con raid su obiettivi palestinesi, a Khan Younes nel sud della Striscia. L’esercito ha inviato al confine la 7/a brigata corazzata a cui potrebbero essere affidate “missioni offensive”. Lo ha detto il portavoce militare Jonathan Conricus. “Stiamo dislocando la 7/ brigata, o quasi tutta, per missioni offensive. Si tratta - ha detto - di mezzi blindati e di altro personale”.Leggi anche... "Non abbiamo ucciso noi la ...

