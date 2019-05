Da Catania all' olimpo della musica Nel nome di Giulio Regeni

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Catania vince la regular season - retrocede l’F&D H2O : Si è conclusa la regular season della Serie A1 di Pallanuoto femminile, che ha emanato gli ultimi verdetti: come era nelle previsioni della vigilia, non ci saranno i play-out, in quanto ci sono otto punti tra Bogliasco ed F&D H2O, dunque la squadra di Velletri retrocede assieme al Torre del Grifo. vince la regular season il Catania, che va dritto alle semifinali della Final Six scudetto, che si giocherà nel prossimo fine settimana proprio ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Catania per la vittoria nella regular season - Bogliasco per la salvezza : Si concluderà sabato 4 maggio la regular season della Serie A1 di Pallanuoto femminile, che deve regalare gli ultimi verdetti stagionali, anche se tutti sembrano già scritti. Al Catania basta un punto in casa contro il Verona per certificare il primato in graduatoria, mentre le venete sono aritmeticamente ancora in corsa per un posto nella Final Six, ma al sesto posto dovrebbe arrivare Milano, chiamata ad un difficile scontro con Rapallo. Le ...

Sicilia : a Catania la Fiera Mediterranea del cavallo : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - Verrà presentata giovedì 2 maggio, a Catania, la Fiera Mediterranea del cavallo, la manifestazione organizzata dalla Regione Siciliana che si terrà nella Tenuta di Ambelia dal 10 al 12 maggio. Alla conferenza stampa, prevista alle ore 10.30 nella sede etnea del palazzo

Colpo alla mafia a Catania : 26 arresti : Palermo, 30 apr., askanews, - Operazione antimafia a Catania. Dalle prime ore del mattino, su delega della Procura Distrettuale, circa 200 carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ...

Gravina di Catania - Ct - : torna la musica protagonista alla sala delle arti : La rassegna si terrà in contemporanea al festival internazionale riconosciuto patrimonio Unesco che avrà luogo in tutto il mondo. Le note in libertà della tradizione musicale che nasce all'inizio ...

Pallanuoto - si avvicina il derby Ortigia - Nuoto Catania : Piccardo vuole vincere : I biancoverdi di Stefano Piccardo si allenano alla Cittadella dello Sport, alternando sessioni in palestra e in piscina, per preparare uno degli ultimi importanti impegni della regular season. I ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Arianna Gragnolati bomber davanti alle magnifiche tre dell’Orizzonte Catania : Arianna Gragnolati ha lasciato Rapallo per scegliere Milano e dal punto di vista realizzativo ha avuto ragione: in testa alla graduatoria delle bomber del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile c’è lei con 47 reti, davanti al trio di Catania che la scorsa stagione aveva monopolizzato il podio: seconda piazza per Arianna Garibotti a quota 44, davanti alla leader della scorsa stagione, Roberta Bianconi, ferma a 40. Giù dal podio la ...

TERREMOTO A Catania E SIRACUSA : SISMA 3.3/ Ingv - scossa avvertita dalla popolazione : TERREMOTO CATANIA e SIRACUSA oggi: SISMA 3.3 avvertito dalla popolazione. Altre scosse nelle Marche e in Toscana. Le ultime notizie.

Grande partecipazione alla conferenza stampa di CamBIOvita - che sarà in scena al centro fieristico Le Ciminiere di Catania dal 26 al 28 ... : Presentata CamBIOvita: il viaggio nel mondo green sta per cominciare! Una conferenza stampa dal "sapore naturale" per la nuova edizione di CamBIOvita – L'Expo del Sano Vivere, in programma al centro ...

Diretta/ Catania Sicula Leonzio - risultato 0-0 - streaming video e tv : intervallo! : Diretta Catania Sicula Leonzio streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del girone C di Serie C.

Detenuto sfugge al controllo durante sosta carburante e scappa : caccia all’uomo a Catania : L'uomo, Detenuto nella casa circondariale di Messina dopo l'arresto per traffico di droga, doveva essere trasferito nel carcere di Caltagirone, ma durante una sosta su un'area di servizio in qualche modo è riuscito a sfuggire al controllo degli agenti e a scappare a piedi nelle campagne circostanti.Continua a leggere

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA Catania/ Streaming video tv : etnei al successo all'andata : DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA CATANIA Streaming video e tv: orario, probabili formazioni, quote e risultato live della partita, 35giornata girone C Serie C.