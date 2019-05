Cracovia | la città polacca dai mille volti e sapori | tanti colori al mercato dei tessuti

Blastingnews

(Di domenica 5 maggio 2019) Chi si reca aper la prima volta non può prescindere da una visita della Old Town ed in particolare dell'enorme Piazza del: la più grande Piazza Medievale europea, con ben 40.000 metri quadrati.La sua particolarità, tuttavia, non risiede solo nella dimensione (di tutto rispetto!), ma anche e soprattutto nel fatto che l'enorme piazzale squadrato accoglie vari punti di interesse. Infatti, oltre al coloratissimodei(Sukiennice) che attualmente ospita numerosi banchetti coperti che vendono per lo più souvenirs, è possibile trovare anche la magnifica Basilica di Santa Maria, la Torre del Vecchio Municipio (visitabile, ma solo da aprile a ottobre), la minuscola Chiesa di Sant'Adalberto risalente al X secolo D.C. e una miriade di bar, pub e ristoranti....

vikingur8 : RT @turistipercaso: Primo #diariodiviaggio in Europa Orientale, la #Polonia! A #Cracovia, la città delle 1000 chiese, #Breslavia, la città… - turistipercaso : Primo #diariodiviaggio in Europa Orientale, la #Polonia! A #Cracovia, la città delle 1000 chiese, #Breslavia, la ci… - pizzacoananas : @Iightvning Divertiti a Cracovia???? è la mia città preferita!!! -