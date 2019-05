Corriere dello Sport | 5 maggio 2019 | prima pagina oggi

Juventus - 'Il Corriere dello Sport' : 'Possibile scambio con l'Inter per Skriniar e Icardi' : La Juventus sta lavorando con grande attenzione sul mercato per la prossima stagione. Il club bianconero ha intenzione di acquistare un difensore di qualità e ha messo gli occhi su Milan Skriniar, considerando il fatto che De Ligt viene valutato almeno cento milioni di euro dall'Ajax. Lo slovacco è reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia nerazzurra e sarebbe un grandissimo colpo per il reparto arretrato bianconero, considerando ...

Corriere dello Sport : 'Rivoluzione Juve con cinque big in vendita' - fra questi Mandzukic : La disfatta europea in Champions League potrebbe portare la dirigenza bianconera ad investire in maniera massiccia sul mercato, ma tutto passerà anche da cessioni pesanti. Il Fair Play Finanziario resta una certezza a livello europeo e quindi per poter acquistare sarà necessario anche vendere alcuni giocatori. Secondo il Corriere dello Sport, la necessità della Juventus sarà anche quella di realizzare delle plusvalenze al fine di mettere a posto ...

Corriere dello Sport - prima pagina : La Juve fa cassa : p>prima pagina Corriere dello Sport / La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, mercoledì 1 maggio, del 'Corriere dello Sport': LA Juve FA ...

Inter - per il Corriere dello Sport Marotta vorrebbe Allegri sulla panchina dei nerazzurri : Il mercato delle società di Serie A passa inevitabilmente da quello degli allenatori: vi è molta incertezza da questo punto di vista soprattutto fra i top club del campionato italiano, dalla Juventus all'Inter, fino ad arrivare a Milan, Roma, potremmo quindi assistere ad un vero e proprio stravolgimento nella guida tecnica di alcune società di Serie A. Nonostante arrivino molte conferme da Torino sulla permanenza di Allegri sulla panchina ...

Kean-Inter - “Corriere dello Sport” : assalto nerazzurro - ma c’è il retroscena! : KEAN INTER- Moise Kean sarebbe un chiaro obiettivo dell’inter in vista del prossimo futuro. Come evidenziato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport“, il giocatore piace particolarmente alla società nerazzurra, ma non necessariamente in maniera imminente. Di fatto, Marotta potrebbe puntare allo sgarbo totale nei confronti della Juventus, cercando di mettere le mani sul giocatore, il […] More

Kean - l’incredibile indiscrezione di mercato del Corriere dello Sport : Incredibile bomba di mercato lanciata dal Corriere dello Sport sulla prima pagina di questa mattina. Stando a quanto riportato dal quotidiano romano, i dirigenti nerazzurri Ausilio e Marotta avrebbero già avuto un incontro con Mino Raiola, agente di Kean, per gettare le basi di un accordo economico. Non solo, stando al Corriere, Kean potrebbe rientrare in una maxi-operazione che coinvolgerebbe oltre al giovane attaccante anche Mauro Icardi ...

Nainggolan Corriere dello Sport : «Polemizza? Svegliatevi» - FOTO : Radja Nainggolan se la prende con il Corriere dello Sport per un errore. Ecco il post del giocatore dell'Inter

Corriere dello Sport : 'La Juventus pretende 100 milioni di euro per privarsi di Pjanic' : Ci attendiamo una sorta di rivoluzione nella rosa juventina, con grandi investimenti sul mercato ma anche con pesanti cessioni, utili per finanziare gli acquisti ma soprattutto per equilibrare un bilancio 'provato' economicamente la scorsa stagione dall'arrivo di Cristiano Ronaldo. Probabilmente la maggior parte degli arrivi si svilupperanno in difesa e a centrocampo, in quanto è necessario un incremento di qualità e di gioventù. Il ritiro di ...

Corriere dello Sport : La prova del 99 per Milik : Il Corriere dello Sport traccia un ritratto di Milik. attaccante d’eccezione che è riuscito a superare tutte le difficoltà iniziali a Napoli e a non farsi scoraggiare “incurante di essere stato catapultato all’ombra del più grande cannoniere di tutti i tempi della serie A” Milik ha un contratto di ancora due anni con la società azzurra, ma già si parla di rinnovo per un bomber che questa stagione ha segato 20 reti. Per ...

Corriere dello Sport : fra Allegri e la Juventus il futuro si decide in 10 giorni : La disfatta europea ha evidentemente lasciato degli strascichi non solo fra i tifosi juventini ma anche fra la dirigenza, delusa dal fatto che quest'anno, come forse non mai, pareva davvero esserci l'occasione di arrivare fino in fondo nella massima competizione europea. Nonostante però la sconfitta nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, nel post partita il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha riconosciuto i meriti dei ...

Corriere dello Sport : La rivoluzione è nella mani di Giuntoli - Ancelotti una garanzia : Antonio Giordano sul Corriere dello Sport parla della rivoluzione Napoli, e se i nomi sono più o meno sempre gli stessi per il prossimo mercato, lo scettro della rivoluzione passa a Giuntoli: C’è una Folosofia, resiste da quindici anni, non appaga del tutto il San Paolo, spaccatosi tra fischi e fischi che coprono i fischi, e c’è la volontà di avere sempre un ruolo alto, ambizioni che lascino vibrare: però adesso deve metterci il ...

Rassegna stampa Corriere dello Sport 26 aprile 2019 : p>PRIMA PAGINA Corriere dello Sport / La Rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, venerdì 26 aprile, del 'Corriere dello Sport': SARRI TORNA Duro ...

Le opere di Jiro Taniguchi in edicola con il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport - : Il gruppo RCS è da sempre attento al mondo del Fumetto e prodigo di proposte allettanti relative sia al panorama italiano che internazionale; l'ultima si rivolge al Sol Levante e a uno dei grandi maestri e più peculiari interpreti del ...

Il Corriere dello Sport : «Insigne fastidioso anche in panchina» : Italo Cucci sul Corriere dello Sport definisce “evento mediatico e ideologico” la panchina di Lorenzo Insigne ieri durante la partita con l’Atalanta. Apre il cassetto delle indiscrezioni, delle mille voci che si rincorrono. “da quano Lorenzo s’è accasato Chez Raiola è cambiato, da giocatore e da uomo, è il nuovo manager gli ha suggerito sicurezze nuove promettendogli un posto al PSG” Fischiato dal pubblico ...