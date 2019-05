Convocati Milan | la lista dei 21 scelti da Gattuso per il Bologna

Milan - i Convocati di Gattuso per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio : Al termine della rifinitura, l’allenatore del Milan Rino Gattuso ha comunicato i 23 giocatori per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Questo l’elenco: Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina. Difensori: Abate, Calabria, Caldara, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata. Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Paquetá. Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, ...

Juventus-Milan - i Convocati di Allegri e la probabile formazione : Mandzukic-Dybala coppia d’attacco : L’allenatore bianconero ha diramato la lista dei convocati per il match con il Milan, in cui figura il rientrante Khedira Massimiliano Allegri ha annunciato i convocati per il match di domani tra Juventus e Milan, in programma alle ore 18 all‘Allianz Stadium. Torna a disposizione Sami Khedira, inserito in questa che è la lista completa: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Pjanic, Khedira, Dybala, Alex Sandro, Matuidi, Mandzukic, ...

Infortunio Conti - nuovo stop : il difensore del Milan non è tra i Convocati [FOTO] : Per la sfida di domani a San Siro contro l’Udinese, non figura a sorpresa tra i convocati del Milan Andrea Conti. Il terzino, che da un po’ di tempo aveva iniziato a recuperare dopo il lungo Infortunio, si è fermato di nuovo. Per fortuna, questa volta, niente di grave per il difensore italiano: si parla infatti di un affaticamento muscolare al flessore della coscia sinistra. Da valutare le sue condizioni. Ecco invece ...

Milan - Biglia e l’agente di Kessié Convocati in sede dopo la rissa : Il Milan prova ad archiviare il caso della lite fra Lucas Biglia e Franck Kessie, che si sono scambiati parole grosse in panchina durante il derby perso domenica scorsa contro l’Inter. Come viene confermato in ambienti rossoneri, i dirigenti Milanisti Leonardo e Paolo Maldini hanno infatti convocato in sede questo pomeriggio il centrocampista argentino e George Atangana, l’agente di Kessie, che in questi giorni è impegnato con ...

Milan-Inter - i 19 Convocati da Spalletti : in lista non c’è Icardi : Milan-Inter – Diramata da pochi minuti la lista dei 19 giocatori convocati da Luciano Spalletti per il derby di domani sera. Non c’è Icardi, sebbene nel pomeriggio l’argentino avesso postato su Instagram un’immagine del suo ultimo gol nel derby. A questo punto, la rottura è totale. A seguire la lista completa. convocati Milan-Inter, Icardi non […] More