Consorzio Tutela Vini della Valpolicella | Sant' Ambrogio di Valpolicella | Verona

veronaeconomia

(Di domenica 5 maggio 2019) L'evento offrirà spazio anche alla formazione in campo, con le prove pratiche dei macchinari tra i filari, e, in aula, con due workshops organizzati, in collaborazione con L'Informatore Agrario, ...

Natocnlavaligia : Il Consorzio Tutela Grana Padano proporrà a TUTTOFOOD degustazioni e show cooking. Una giornata dedicata alle mamme… - symcyphisand : RT @Lombardiavino: Massimo Ornaghi, direttore di #ERSAF, e Luigi Gatti, Presidente del #Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, presentano o… - robertoschiappa : Tutto quello che devi sapere su Magliano Alfieri | Consorzio Tutela Roero -