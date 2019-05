Colpo Champions dell' Atalanta che rifila tre gol alla Lazio

LIVE Juventus-Torino - Derby Serie A in DIRETTA : i Granata cercano il Colpo da Champions : Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Torino, anticipo della 35ma giornata di Serie A, nonché sentitissimo Derby della Mole che tiene con il fiato sospeso l’intero capoluogo piemontese. I Granata arrivano alla sfida sicuramente con grandi stimoli: gli uomini di Mazzarri sono reduci dal bellissimo successo casalingo per 2-0 contro il Milan e ora si trovano a soli tre punti da quel che sarebbe un clamoroso accesso in Champions League. I ...

Champions. Colpo Ajax a Londra : Colpaccio dei ragazzi terribili dell’Ajax a Londra. All’Hotspur Stadium la squadra di Ten Hag batte il Tottenham 1-0 nella semifinale

Bentancur - Champions un brutto Colpo : "La Champions è stata un brutto colpo e una delusione, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo vinto ancora una volta lo scudetto - raccontato il centrocampista uruguaiano a Sky Sport -. Siamo già ...

Napoli-Atalanta 1-2 : Mertens gol - ma azzurri spreconi. Zapata e Pasalic firmano il Colpo Champions : NAPOLI - Il Napoli passa con Mertens, fallisce il colpo del ko e l'Atalanta ne approfitta e punisce gli azzurri nel finale del match conquistando tre punti che la portano al quarto posto, in piena ...

Calciomercato Juventus - Salah avrebbe rotto con Klopp : possibile Colpo per la Champions : L'ottavo scudetto vinto dalla Juventus è sicuramente un'impresa che rimarrà nella storia, ma che in questo momento ha un sapore agrodolce, a causa dell'eliminazione dalla Champions League. L'Ajax, infatti, ha mostrato tutti i limiti del calcio concepito da Massimiliano Allegri, un calcio troppo conservativo e sicuramente poco propositivo, rispetto a quello proposto dal tecnico del club olandese Ten Hag. La dirigenza bianconera, dunque, sta già ...

Toro - Colpo grosso a Marassi : Genoa ko e zona Champions a 4 punti : La lunga mano di Salvatore Sirigu è così elastica da spingere il Toro là dove non era mai arrivato in un'era da tre punti e a guida Cairo. Se domenica sera i granata saliranno sul ring per mettere all'...

LIVE Ajax-Juventus 0-1 - Champions League in DIRETTA : Cristiano Ronaldo la sblocca - Colpo di testa cosmico : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ajax-Juventus, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di calcio. Alla Johan Cruijif Arena di Amsterdam andrà in scena una partita pirotecnica che si preannuncia altamente avvincente e spettacolare, in palio un pezzo della qualificazione alle semifinali della competizione europea più importante: le due squadre si daranno battaglia per la vittoria e per presentarsi con più chance al match ...

Bogarelli : «Super-Champions duro Colpo per i ricavi dei tornei nazionali» : Tra i temi più caldi legati al futuro del calcio europeo spicca soprattutto quello legato alle modifiche al format della Champions League, con relative ricadute sul destino dei campionati nazionali. Il futuro spinge verso una SuperLega per pochi, oppure una super-Champions che accentuerà le tutele economiche nei confronti delle partecipanti, con possibili gare nel fine […] L'articolo Bogarelli: «Super-Champions duro colpo per i ricavi dei ...

On Air : Lazio - Colpo da Champions. MotoGp - domina Marquez : Il campione del mondo e la sua Honda hanno preceduto la Yamaha di Valentino Rossi e la Ducati di Andrea Dovizioso che invece hanno duellato a suon di sorpassi-spettacolo risolto solo all'ultimo. Era ...