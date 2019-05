Coez | esce oggi il video del nuovo singolo ‘Domenica’ L’intervista | “Un brano leggero

ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2019)domenica 5 maggio ildi DOMENICA, ildiestratto dall’album È sempre bello, uscito il 29 marzo per Carosello Records, che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk ed è tuttora tra gli album più venduti, con inoltre più di 50 milioni di streaming all’attivo solo su Spotify.Ilclip, per la regia di Luca Lumaca, è immerso nelle immagini pop anni 80’, tra cassette musicali e biglie sulla spiaggia. Racconta di una spensierata liaison tra due amiche, che viaggiano a bordo in una jeep in una calda domenica attraversando uno sperduto deserto verso il mare, con il vento che scompiglia loro i capelli e godendosi la leggerezza di un pomeriggio festivo, in un tempo che sembra immobile, sospeso nel nulla. Lo stile e le immagini iconiche che scorrono sono quasi un rimando in chiave contemporanea all’irriverenza della pop art: l’uovo ...

