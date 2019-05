Clamoroso – Discorso con il Governo per la privatizzazione del San Paolo | i dettagli

forzazzurri

(Di domenica 5 maggio 2019) Lo stadio Sanpotrebbe essere privatizzato. Stando a quanto riporta l'Adnkronos sarebbe un'ipotesi sul tavolo, riconducibile al piano sulle dismissioni inserito nell'ultimo Def con l'obiettivo di tirare su, entro fine anno, quasi un miliardo di euro. Lo Stadio Sannon è tra i beni del Demanio, non è dunque riconducibile al Mef, ma appartiene al Comune di Napoli ed è in corso un confronto traed enti locali con l'obiettivo di selezionare stabili da destinare alla vendita o a maggiore redditività. Una sinergia per aiutare le città, soprattutto quelle con i conti in rosso, a contribuire a recuperare risorse per l'Erario. Da qui, a quanto si apprende, si sarebbe aperto un dialogo che avrebbe portato il Comune di Napoli a mettere sul piatto lo stadio cittadino.

