Cittadinanza attiva | il Consiglio regionale apre le porte agli alunni dell' Andrea

Reddito di Cittadinanza - così esplode il lavoro nero. La fretta è cattiva consigliera : È di questi giorni la notizia che nella riviera romagnola i lavoratori stagionali del settore alberghiero chiedono di lavorare in nero, avendo fatto richiesta per percepire il Reddito di cittadinanza . Secondo l’Istat è di circa 2 milioni il numero di coloro i quali, pur svolgendo un lavoro irregolare, potrebbero avere accesso alla misura: vale a dire quasi la metà degli aventi diritto. Stando ai dati raccolti da Unimpresa qualche mese fa, la ...

Sicurezza delle scuole - Save the Children e Cittadinanza ttiva : 'Record di crolli - meno burocrazia per velocizzare gli interventi' : Alcuni dei parlamentari presenti il 2 aprile, 'a cominciare dal presidente della Commissione Istruzione, Scienza e Cultura della Camera Luigi Gallo , hanno dichiarato il loro impegno a depositare la ...

Sicurezza delle scuole - Save the Children e Cittadinanza ttiva : “Record di crolli - meno burocrazia per velocizzare gli interventi” : meno della metà delle scuole possiede un certificato di agibilità-abitabilità e nello scorso anno scolastico vi è stato un record di crolli e distacchi significativi di intonaco, ben 50 riportati dalla stampa. Mentre dall’inizio del 2018/2019 vengono registrati già 47 crolli , uno ogni tre giorni. Complessivamente sono oltre 250 i cedimenti dal 2013 a oggi. Ad aggravare il tutto, più di 17mila edifici scolastici si trovano in aree con una ...

Scuola - allarme Save the Children e Cittadinanza ttiva : da settembre un crollo ogni 3 giorni : allarme per l'edilizia scolastica : dal 2013 ad oggi ci sono stati oltre 250 crolli e più della metà degli edifici è stata costruita prima del 1970. I dati sono contenuti nel Rapporto, presentato oggi ...

Partecipazione in sanità - Cittadinanza ttiva : una risorsa per il Lazio : 'Eppure', sottolinea Cittadinanzattiva , 'sappiamo che la Partecipazione è alla base di una buona politica. Quando il Lazio ha costituito nel 2011 la Commissione di vigilanza sul sistema emodialisi, ...

"Per una Cittadinanza attiva" si rinnova e punta su Alessandro Frigeni : ... che però sono localizzati in modo diffuso sul territorio; la nostra intenzione è di razionalizzare e ottimizzare questi servizi in un'ottica di economia gestionale e di scala; in tal senso riteniamo ...