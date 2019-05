Cisterna perde acido solforico alla stazione di Villa San Giovanni | tragedia sfiorata a

meteoweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2019) Pauraferroviaria diSan(Reggio Calabria) dove da unatrasportata da un treno merci è fuoriuscito. Sul posto è intervenuto il Nucleo regionale Nbcr Lpg del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, specializzato in travasi di sostanze chimiche “pericolose”. Laè stata “isolata” in un binario non in uso, sventando così il rischio di conseguenze ben più gravi.L'articolodiSana Reggio Calabria FOTO Meteo Web.

