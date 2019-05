Ciclone Fani | 33 morti nell’est dell’India | centinaia di feriti

Ciclone Fani : distrutte oltre 1.000 abitazioni in Bangladesh : Dopo avere provocato vittime e ingenti danni in India, il Ciclone Fani ha raggiunto il Bangladesh, dove ha distrutto oltre un migliaio di case e sommerso interi villaggi. Secondo l’ultimo bilancio, riportato dalla BBC, si contano 5 morti (tra cui 2 bambini) e 63 feriti. oltre un milione di persone sono state evacuate e nonostante il Ciclone abbia perso potenza e sia diretto verso nord, il dipartimento meteorologico del Bangladesh ha ...

Devastante violenza del Ciclone Fani in India : distruzione totale ma poche vittime grazie ad un ottimo piano di evacuazione [FOTO e VIDEO] : Il Ciclone Fani ha scaricato enormi quantità di pioggia e venti devastanti sull’India orientale, spazzando via innumerevoli case e lasciando le aree costiere in rovina. Ma finora, il bilancio delle vittime del potente Ciclone, che ha colpito lo stato costiero dell’Orissa, è fortunatamente basso: si parla di 12 vittime, un terribile colpo per le famiglie ma un risultato quasi miracoloso rispetto alle decine di migliaia di persone uccise 20 anni ...

India - Unicef : 10 milioni di bambini sul percorso del Ciclone Fani : In India, 28 milioni di persone, di cui 10 milioni di bambini, vivono sul percorso di impatto del ciclone Fani: lo riporta l’Unicef in un comunicato specificando che circa 1 milione di persone sono state evacuate in preparazione di quello che è stato descritto come il ciclone più forte degli ultimi 20 anni. Il ciclone che attualmente colpisce l’India e quelli che hanno attraversato il Mozambico in marzo e aprile hanno causato gravi ...

Ciclone Fani - impatto devastante in India : distruzione a causa dei venti e onde altissime [FOTO e VIDEO] : Le autorità in India hanno ordinato una grande evacuazione in preparazione del landfall del devastante Ciclone Fani, avvenuto tra le 8 e le 10 (ora locale) di oggi. Il Ciclone ha attraversato la costa di Orissa, nei pressi di Puri, che risulta la città più colpita. Al momento del landfall, Fani è stato classificato come una tempesta ciclonica estremamente forte con venti di 180-190km/h e raffiche di 240km/h, equivalenti a quelle di un uragano di ...