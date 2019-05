Ciclismo – Chris Lawless vince il Tour de Yorkshire | a Greg Van Avermaet il successo

Ciclismo - Tour of the Alps : ci sarà anche Chris Froome : TORINO - Il prossimo 22 aprile prenderà il via la 43ª edizione del Tour of the Alps . Cinque tappe tra le montagne del Trentino-Alto Adige e del Tirolo, alle quali parteciperà anche Chris Froome .

