Che tempo che fa | il presidente Rai | ‘Non più innovativo’ Salvini | ‘Fazio chiacchierone

Che tempo che fa - Fazio è spacciato : le parole durissime del presidente Rai : Durante il Festival della Tv, il presidente Rai Marcello Foa ha pronunciato parole dure su Fabio Fazio. Dopo le parole di Matteo Salvini e del dg Rai Fabrizio Salini, ecco cosa ha detto il numero 1 della tv pubblica: "Il compenso di Fazio è molto elevato, al di sopra di qualunque valutazione di mer

Che tempo che fa - il presidente Rai : ‘Ha perso carica innovativa’. Salvini : ‘Fazio chiacchierone di sinistra - si tagli stipendio’ : “Che tempo che fa è una trasmissione che va in onda da 16 anni, dal 2003. Forse è un format che non ha più quella carica innovativa che forse aveva all’inizio. Questo dovrebbe farci riflettere, spetta all’amministratore delegato trovare risposte opportune”. Il presidente della Rai Marcello Foa, a margine dell’incontro al Festival della tv e dei nuovi media a Dogliani, lancia un chiaro messaggio a Fabio Fazio. Già nel mirino della ...

Disperso nel Mincio : i sommozzatori sospendono le ricerChe per maltempo : Una persona risulta dispersa dopo che un’auto è finita nel fiume Mincio, in provincia di Mantova. Le ricerche dei sommozzatori sono state sospese a causa del maltempo. Quando l’auto è caduta nel fiume a bordo c’erano cinque giovani uomini, tutti di nazionalità romena, residenti nelle vicinanze. Al momento dell’incidente, avvenuto questa mattina, gli uomini sarebbero stati, a quanto si apprende, in stato di ebbrezza. ...

Che tempo che fa - anticipazioni puntata di domenica 5 maggio su Rai 1 : anticipazioni ed ospiti della puntata del 5 maggio di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck

Maltempo - auto finisce nel fiume Mincio : un disperso. Si cerca anChe un anziano a Varese : Italia nella morsa del Maltempo che sta provocando danni e disagi. Al momento si segnala un disperso nel Mantovano. Era a bordo di un’auto insieme ad altre quattro persone. La vettura è finita nel fiume Mincio questa mattina a Pozzolo, frazione del comune di Marmirolo, in provincia di Mantova. Quattro si sono salvate mentre una risulta ancora dispe...

Maltempo e neve in Liguria : brusco calo delle temperature e raffiChe fino a 128 - 2 km/h [DATI] : Rovesci, temporali, grandine, vento forte con raffiche di burrasca, neve, netto calo delle temperature: come previsto c’è stato un po’ di tutto, in Liguria, nelle ultime ore, con le correnti settentrionali che stanno “spazzando” i cieli della regione anche se insistono precipitazioni piuttosto deboli ma diffuse nell’interno del savonese e a Levante. Per questo è stata confermata la conclusione alle 15, su tutto il territorio regionale (bacini ...

Maltempo nelle MarChe : impressionante grandinata alle porte di Ancona : Il vortice freddo in azione ha raggiunto nelle ultime ore anche le regioni del centro Italia apportando un forte peggioramento soprattutto sui settori adriatici. Freddo, vento e temporali stanno...

NUOVE CONCESSIONI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI-PERChe' SOLO DIECI GIORNI DI TEMPO PER PRESENTARE DOMANDE ? : ... considerato che nessuna notizia è uscita sulla stampa, nonostante il solerte ufficio stampa al servizio del sindaco, come fa a decidere quale pezzo di spiaggia prendere in gestione? Morale politica, ...

Maltempo : 75enne disperso in provincia di Varese - ricerChe in corso : Un uomo risulta disperso in provincia di Varese: i vigili del fuoco, impegnati in diversi interventi in zona a causa del Maltempo, lo stanno cercando in un’area boschiva del comune di Vergiate, a partire da via San Giorgio. Il 75enne si è allontanato alle prime luci dell’alba e risulta irreperibile. Sul posto stanno operando gli specialisti del Tas (Topografia applicata al soccorso), del Saf (Speleo alpino fluviale) e una squadra di ...

«Che tempo Che Fa» con Alec Baldwin e Alessia Marcuzzi - : Per il mondo dello spettacolo, invece, con Fazio in studio ci saranno Alessia Marcuzzi e, pochi giorni dall'uscita del singolo Formidabili quegli anni , una vera e propria icona della musica italiana ...

Enzo Miccio/ 'Sapere come vestirsi fa parte dell'educazione' - Che tempo che fa - : Enzo Miccio, Che tempo che fa: il re dei wedding planner compie 48 anni e sarà ospite oggi di Rai Uno per raccontare le sue emozioni a Fabio Fazio.

Mara Maionchi/ La lite con Iva Zanicchi e il tradimento del marito - Che tempo che fa - : Mara Maionchi a Che tempo che fa: l'ex giudice di X Factor risponderà alle polemiche di Iva Zanicchi? E sul tradimento del marito...

Maltempo - allerta meteo per arrivo vento - temporali e anChe neve al centro-nord : Una vasta perturbazione dall'Europa settentrionale sta raggiungendo il Mediterraneo centro-occidentale, con un generale peggioramento delle condizioni meteo sull'Italia. Previsti vento, piogge sparse, ...