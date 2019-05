Champions Basket | Virtus | oggi la finale | vincerla vale un milione

Virtus Bologna-Iberostar Tenerife - Finale Champions League basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : L’appuntamento con il destino, per la Segafredo Virtus Bologna, è fissato per le ore 18 di oggi: allo Sportpaleis di Anversa la formazione bianconera affronterà l’Iberostar Tenerife per la conquista della terza edizione della basketball Champions League. La squadra allenata da Sasha Djordjevic arriva all’appuntamento dopo aver battuto in semiFinale i tedeschi del Brose Bamberg con il punteggio di 67-50, mentre gli spagnoli ...

Basket - Finale Champions League 2019 : Bologna a caccia della Coppa - sfida totale col Tenerife : Un’attesa lunga dieci anni per sognare un’altra Coppa europea. E’ quanto sta succedendo alla Virtus Segafredo Bologna, che nel 2009 vinse l’EuroChallenge e che domani ad Anversa affronterà l’iberostar Tenerife nella Finale della Champions League per portarsi a casa il quinto trofeo continentale della sua storia dopo la Coppa delle Coppe del 1990, l’Eurolega del 1998 e del 2001 e, appunto, l’EuroChallenge di dieci anni orsono. Nella semiFinale di ...

Basket - Virtus Bologna in finale di Champions League : La Virtus Bologna è in finale di Champions League ad Anversa, Belgio,. La netta vittoria, 67-50, sul temuto Bamberg è un trionfo della difesa mentre in attacco porta la firma di Kevin Punter, mvp e ...

Basket - Champions League 2019 : sarà Tenerife a sfidare Bologna in finale - Anversa battuta 70-54 : Nella seconda semifinale della Final Four di Champions League l’Iberostar Tenerife vince 70-54 contro i padroni di casa dei Telenet Giants allo Sportpaleis di Anversa, saranno gli spagnoli delle isole Canarie a sfidare la Virtus Bologna nella finale di domenica. All’inizio del match i padroni di casa sembrano poter dominare dato che chiudono in vantaggio i primi 10 minuti per 20-12 e dopo neanche un minuto del secondo quarto raggiungono il ...

Basket - Champions League 2019 : Virtus Bologna dominante - è finale! Battuto il Brose Bamberg per 67-50 con una gara di enorme sostanza : Dall’Eurochallenge 2008-2009 alla Basketball Champions League 2018-2019 sono passati 10 anni, ma il concetto è lo stesso: la Virtus Bologna torna in finale di una Coppa europea. Lo fa con una prestazione perentoria, che le consente di battere per 67-50 il Brose Bamberg, che godeva dei favori del pronostico alla vigilia dell’incontro. Fondamentali, per gli uomini di Sasha Djordjevic, non solo i 21 punti di Kevin Punter, ma anche tutti ...

