Caso Siri | volano stracci nel governo M5s | se Salvini hagli attributi lo cacci La

Scontro Lega-M5S sul Caso Siri - Salvini : “Tappatevi la bocca - è l’ultimo avviso” : Un governo che cade per un indagato? L’ipotesi ritorna, martellante, per il caso di Armando Siri, sottosegretario leghista sotto inchiesta per corruzione. Il capo del M5S Luigi Di Maio, che da giorni chiede le dimissioni di Siri, invita il collega Matteo Salvini ad evitare la crisi, spingendo il sottosegretario ad un passo indietro. “La Lega - dice...

"È il momento del coraggio". Il messaggio di Di Maio a Salvini sul Caso Siri : "Non ha senso dire che bisogna aspettare che ci sia un rinvio a giudizio come dice il vicepremier Matteo Salvini: la questione non è in sè ma il fatto che un sottosegretario avrebbe provato a favorire un singolo con un emendamento". Secondo il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, intervistato a '1/2 h in più' su Rai3, il caso Siri "al di là delle inchieste è la solita storia d'Italia: c'è un personaggio con ...

Caso Siri - il M5S : "Salvini tiri fuori le 'palle' e lo dimetta" - : In un post su blog del Movimento si chiede al vicepremier leghista di non fare passi indietro e si ricordano le parole usate dal ministro dell'Interno in occasione delle dimissioni della ...

Fedriga e Zaia - la rivolta Lega sul Caso Siri : "Sarebbe vomitevole" - una bomba su Conte e M5s : La Lega ribolle di rabbia. Il siluramento del sottosegretario Armando Siri a firma Conte-M5s, il no del premier alla flat tax, l'offensivo rallentamento tattico alle autonomie, rinviate dopo le europee per non favorire il Carroccio. Troppo da sopportare per i parlamentari e i governatori leghisti. M

Caso Siri - governo tra subalternità e giustizialismo : Ci si è mossi piuttosto nell'ottica di una strumentalizzazione politica dell'inchiesta, che serve al Movimento 5 stelle per ridurre gli spazi di manovra dell'alleato leghista nella prospettiva del ...

Governo - Di Maio : “La Lega attacca il ministro Trenta per coprire il Caso Siri. Castrazione chimica arma distrazione di massa” : “Capisco la difficoltà della Lega ma non serve che la Lega attacchi il ministro della Difesa Trenta per provare a coprire il caso Siri, per coprire il caso Siri basta farlo dimettere”. Così Luigi Di Maio intervenendo ad Assemini in Sardegna. “Leggo di sondaggi per cui la Castrazione chimica è maggioritaria nel Paese ma non vi hanno detto che deve essere volontaria e che si applica solo ai reati minori, per anni di carcere. E se ...

Sicurezza e Caso Siri; è tensione tra Lega e M5s. Duro scontro tra Interni e Difesa sul ministro Trenta : I fatti di Napoli e Viterbo aprono un nuovo fronte nella maggioranza con Di Maio che chiede 'più controlli sul territorio' e sulla vicenda del sottosegretario leghista, denuncia: 'Il Carroccio vuole ...