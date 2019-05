Caso Siri | governo tra subalternità e giustizialismo

Siri - Di Maio : “La Lega attacca il ministro Trenta per coprire il Caso. Castrazione chimica arma distrazione di massa” : “Capisco la difficoltà della Lega ma non serve che la Lega attacchi il ministro della Difesa Trenta per provare a coprire il caso Siri, per coprire il caso Siri basta farlo dimettere”. Così Luigi Di Maio intervenendo ad Assemini in Sardegna. “Leggo di sondaggi per cui la Castrazione chimica è maggioritaria nel Paese ma non vi hanno detto che deve essere volontaria e che si applica solo ai reati minori, per anni di carcere. E se ...

Sicurezza e Caso Siri; è tensione tra Lega e M5s. Duro scontro tra Interni e Difesa sul ministro Trenta : I fatti di Napoli e Viterbo aprono un nuovo fronte nella maggioranza con Di Maio che chiede 'più controlli sul territorio' e sulla vicenda del sottosegretario leghista, denuncia: 'Il Carroccio vuole ...

Flat tax - autonomie e Caso Siri. Le bordate di Conte su Salvini : È un impegno di tutti non di una singola forza politica'. Le autonomie regionali? 'Si va avanti ma bisogna coinvolgere preliminarmente il Parlamento. Dobbiamo garantire la coesione nazionale, livelli ...

Flat tax - autonomie e Caso Siri. Le bordate di Conte su Salvini : Crisi di governo alle porte? «Notizia falsa», prova a minimizzare il premier Giuseppe Conte. «Sul sottosegretario Siri non ci sarà alcuna conta in Consiglio dei ministri», spiega in mattinata dalla sua Puglia. «Siamo tutti determinati a portare avanti questa esperienza di governo». ...

Scontro M5S-Salvini sul tweet (rimosso) della ministra Trenta. La replica Di Maio : «Lega attacca per coprire Caso Siri» video : Il premier Conte cerca la tregua: «In Consiglio dei ministri nessuna conta» Ma Di Maio accusa Salvini di attaccare la ministra per «coprire» il sottosegretario

Difesa - sicurezza e Caso Siri Tra Lega e M5S è lite su tutto Scontro per un tweet di Trenta - poi cancellato - sui migranti : Il vocabolario politico gialloverde sembra avere esaurito le metafore belliche. E così, per condannare le provocazioni della Lega, i 5 Stelle rispolverano il capolavoro di Terrence Malick sulla follia ...

Conte : "Caso Siri si concluderà come ho annunciato" : Giuseppe Conte non indietreggia di un centimetro sul caso Siri. Al termine di una giornata in cui non è mancata ancora una volta la tensione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il presidente del Consiglio ha ribadito quale sia la posizione ufficiale del governo. Armando Siri lascerà il suo incarico di sottosegretario, ma l’esecutivo proseguirà nell’esecuzione del contratto: "La sua permanenza nel governo si risolverà come ho annunciato - ...

Siri - Salvini : "Il governo andrà avanti anche in Caso di dimissioni - mi fido ancora di Conte" : Resta alta la tensione nella maggioranza sul caso Siri. Contegarantisce che non ci sarà alcuna conta in consiglio dei ministri mentre M5s insiste per le dimissioni. Il vicepremier leghista rassicura sulla tenuta dell'esecutivo. Nuovo fronte con il titolare della Difesa

Caso Siri - Conte frena : "Nessuna conta in Cdm" - : Resta alta la tensione tra Carroccio e M5s. Il capo dei 5 stelle: "Non si può far cadere il governo per una poltrona". Il ministro dell'Interno: "L'esecutivo durerà, sfidiamoci sulle cose che ...

La Lega sta facendo troppo casino sul Caso Siri - ha detto Di Maio : "Quanto casino sta facendo la Lega per la poltrona di un sottosegretario. La vicenda si poteva risolvere con un passo indietro, invece è diventato un caso di Stato". Nel suo comizio ad Alghero il leader M5s Luigi Di Maio torna sul caso Siri. "Siri torna pure a fare il senatore a 13 mila euro al mese. Non rimane certo in mezzo a una strada". "La corruzione non si combatte solo con le leggi", ha aggiunto il vicepremier. "Se non si manda a ...

