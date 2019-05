Canottaggio | gli azzurrini dell’ItalJunior brillano nel secondo meeting Nazionale COOP

sportfair

(Di domenica 5 maggio 2019) Le gare Junior hanno visto la conferma dei protagonisti dei Mondiali Junior 2018 Con il Gruppo Olimpico in raduno a Sabaudia in preparazione degli Europei Assoluti di fine mese a Lucerna, sono glie gli atleti dellaPararowing a mettersi in luce neldella stagione a Piediluco. Le gare Junior, valutative per la composizione degli equipaggi che tra due settimane saranno in acqua a Essen, in Germania, per i Campionati Europei di categoria, hanno visto la conferma dei protagonisti dei Mondiali Junior 2018.Tra le donne, vittoria nel quattro senza per le iridate del quattro con Lucrezia Baudino, Beatrice Giuliani e Nadine Anna Elizabeth Agyemang-Heard con la vicecampionessa mondiale del quattro senza Arianna Passini – queste ultime due prime anche nel due senza – mentre tra gli uomini in evidenza Alessandro Bonamoneta ...

