Cannavacciuolo | I miei figli sono sfortunati Sono un padre assente

(Di domenica 5 maggio 2019) “un papà. Oggi sto qua ed è il compleanno di miaa. Hanno beccato un papà sfortunato”. Antoninofa mea culpa nel salotto di Domenica In. L’impegno profuso nel lavoro - che lo ha portato a diventare uno chef stellato - lo ha allontanato dai.“Non lo rifarei perché a 23 anni un ragazzo deve vivere la vita”, dice, “Ho dedicato la mia vita al lavoro, orapiù libero ma i vent’annipassati. Avrei dovuto girare, studiare, conoscere la cucina del mondo”.La passione per la cucina l’ha ereditata dale l’ha coltivata poi con sacrifici. “Prenditi il tempo per stare con i tuoi. Hai avuto tutto, hai successo. Piccoli così poi non saranno più te li devi godere”, lo ha incalzato Mara Venier.Leggi ...

