Cancro | dieta ipoglicemica e metformina uccidono le cellule tumorali

Soffre di dolori addominali : “Colpa della dieta”. Ma Amanda scopre di avere un Cancro alle ovaie : Per 9 lunghi anni, Amanda Kabbabe, oggi 26 anni di Hoboken, nel New Jersey, Stati Uniti, ha sofferto di crampi addominali. Si è fatta visitare da numerosi medici, specializzati in medicina generale e ginecologia, ma tutti erano concordi che non era nulla. Per sentirsi meglio, e diminuire il suo gonfiore, avrebbe dovuto solo mangiare più proteine e meno carboidrati. Ma quei dolori lancinanti sono continuati fin quando non ha scoperto che in ...