Calciomercato Milan | Saint-Maximin | ' Già vicini lo scorso inverno Sono pronto al ' salto' '

Calciomercato Milan - il sostituto di Suso può arrivare via Bologna : Calciomercato Milan – Il Milan si prepara per la fondamentale gara valida per il campionato di Serie A contro il Bologna e proprio da Bologna potrebbe arrivare il sostituto di Suso. Stagione fino al momento negativa per lo spagnolo che non è mai riuscito ad essere decisivo per questo motivo al termine della stagione dovrebbe materializzarsi l’addio. Ed il Milan avrebbe individuato il sostituto: Orsolini, come riporta la rosea. ...

Calciomercato Milan - Plizzari rinnova fino al 2023 : AC Milan comunica di aver prolungato il contratto del portiere Alessandro Plizzari, classe 2000, fino al 30 giugno 2023 . Nato a Crema il 21 marzo 2000, Alessandro Plizzari nella scorsa stagione ha ...

Calciomercato - Pochettino : 'Io al Milan? Voci...' : Ormai so come funziona questo mondo, questo tipo di voci non mi servono per alimentare l'ego. Ad altri piace essere sulla bocca di tutti per sentirsi all'altezza, a me no. Certo, lo prendo come un ...

Calciomercato Milan - Seedorf sull'esonero di Gattuso : Spero proprio che non succeda, Gattuso non se lo merita perché sta facendo comunque un ottimo lavoro - le parole dell'attuale Ct del Camerun a 'Radio Anch'io Sport' - Per il progetto Milan, che spero ...

Calciomercato Milan – Leonardo studia i talenti brasiliani : da Malcom ad Emerson - quanti colpi grazie alla Champions : grazie al lavoro del direttore generale Leonardo, il Milan torna a puntare sui talenti brasiliani tanto cari ai colori rossoneri: da Malcom ad Emerson Palmieri, tutti i nomi in caso di Champions League Il passato recente del Milan è legato a doppio filo al Brasile. Tanti giocatori verde-oro hanno indossato la maglia rossonera negli anni 2000, contribuendo ai più importanti successi nazionali ed internazionali del club. Da Kakà a Pato, ...

Suso lascia il Milan?/ Calciomercato : 'Probabile - ma...' - Esclusivo - : Suso potrebbe lasciare il Milan alla fine della stagione. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l'operatore di mercato Antonio Rombola.

Calciomercato Milan - sorpasso del Napoli per Thauvin : Nel mirino, tra i vari nomi, c'è Thauvin del Marsiglia , nome però sul quale, come scrive il 'Corriere dello Sport', è tornato anche il Napoli . Gli azzurri avrebbero chiesto informazioni al club ...

Calciomercato Milan – Il Siviglia non intenzionato a riscattare Andrè Silva : il portoghese potrà essere il vice Piatek : Il Siviglia non sembra intenzionato a versare nelle casse del Milan i 38 milioni del riscatto di Andrè Silva: il giovane attaccante portoghese potrebbe fare da vice Piatek la prossima stagione Con il finale di stagione che ormai è entrato nel vivo, il Milan spera di blindare il quarto posto utile per la Champions League e incassare i soldi necessari per permettersi un mercato estivo fatto di grandi colpi. I rossoneri hanno bisogno ...

Calciomercato Milan : il Siviglia non riscatterà Andre Silva : Calciomercato Milan: il Siviglia non riscatterà Andre Silva Dopo un grande avvio di stagione che lo ha visto andare a segno con il Siviglia nove volte in tutte le competizione tra agosto ed ottobre, Andre Silva ha pian piano perso lo smalto. L’attaccante portoghese sembrava aver ritrovato il feeling con il gol e le buone prestazioni nelle fila degli andalusi, dopo un’annata deludente nella Milano rossonera. Da lì il prestito in ...

Calciomercato Milan - nuova idea per l’esterno offensivo : Suso con le valigie in mano : Milan alle prese con le corsa Champions League, intanto Leonardo si guarda attorno alla ricerca di profili da accaparrarsi sul mercato Il Milan sta iniziando a lavorare al futuro, con il prossimo Calciomercato che sarà senz’altro decisivo per il proseguo del progetto di Elliott. I paletti del fair play finanziario impongono austerity ed anche qualche cessione illustre, come potrebbe essere quella di Suso, il primo nella lista dei ...

Calciomercato Milan - servono plusvalenze per soddisfare il Fair play : Leonardo ha un piano : Il Milan deve mettere a segno alcune plusvalenze per far sì d’avere un bottino da poter reinvestire sul mercato in estate Il Milan è nuovamente costretto a fare i conti con il Fair play finanziario. Il club rossonero è stato deferito a causa del mancato pareggio di bilancio ed ora i fari dell’Uefa sono nuovamente puntati contro Leonardo e le sue mosse di mercato. In primis va detto che gli introiti della Champions League ...

Calciomercato Milan – Deulofeu dice basta : “Barcellona? Non torno più! Il mio futuro è altrove” : Gerard Deulofeu chiude le porte ad un nuovo ritorno al Barcellona e pensa al futuro: l’attaccante spagnolo resta un obiettivo del Milan per l’estate Se dovesse centrare la qualificazione in Champions League, il Milan avrebbe il budget necessario per sopperire ad alcune mancanze strutturali della squadra. Una su tutte, l’assenza di esterni d’attacco di ruolo (Calhanoglu e Suso sono adattati), capaci di rendere più pericolosa la manovra ...

Calciomercato Juventus - è duello col Milan per il fenomeno del calcio croato : calciomercato Juventus – Novità importanti sul fronte arrivi; i bianconeri pensano al grande colpo, ma con un occhi al futuro. I dirigenti della società piemontese, hanno infatti intenzione di puntare su Antonio Marin. calciomercato Juventus, l’obiettivo è il fenomeno Marin Fabio Paratici sembra intenzionato a fare sul serio, ed oltre ai top club di mezza […] More

