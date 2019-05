Calciomercato – James Rodriguez-Napoli | la notizia arriva dalla Spagna

forzazzurri

(Di domenica 5 maggio 2019)verso la Premier Il trequartista colombianorischia di essere solo un sogno di mercato per gli azzurri. Il giocatore conosce molto bene Ancelotti, e da tempo è accostato ai partenopei nonostante i costi dell’operazione siano molto elevati. In prestito biannale dal Real Madrid al Bayern Monaco, al termine della stagione difficilmente i bavaresi lo riscatteranno.Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, il futuro del classe ’91 dovrebbe essere in Inghilterra. Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, avrebbe dato il via libera alla sua cessione non ritenendolo idoneo per il nuovo progetto delle merengues: su, valutato dagli spagnoli oltre 40 milioni di euro, si sono lanciati il Chelsea ed il Manchester United.Leggi anche-Cagliari, occhio ai diffidati: sette gli azzurri a rischio trasferta contro la ...

