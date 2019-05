Calcio | Serie A 2019 | Insigne ribalta il Cagliari | Sanabria grazia la Roma Napoli

oasport

(Di domenica 5 maggio 2019) Il comune denominatore dei due posticipi domenicali della 35ma giornata dellaA diè il penalty n pieno recupero fischiato in entrambi i match sul punteggio di 1-1: in Genoa-peròsi fa parare la conclusione, mentre inè freddo e consegna la vittoria ai suoi.GENOA-1-1Accade tutto nel finale: vantaggio giallorosso siglato al minuto 82 da El Shaarawy, allo scoccare del 90′ Romero impatta, ma non è finita. C’è tempo infatti per un rigore per i padroni di casa in pieno recupero: sul dischetto va, il quale però si fa ipnotizzare dal portiere avversario, che intuisce e respinge la conclusione. Liguri non ancora salvi, capitolini che si allontanano dal quarto posto.2-1Anche in Campania succede tutto nella ripresa: alla rete del vantaggio ospite di Pavoletti al 63′, risponde Mertens al ...

