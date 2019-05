brindisilibera

(Di domenica 5 maggio 2019) ... ildi prossimità, la cura dei beni comuni, l'impegno per la democrazia, la scelta di nuovi stili di vita sostenibili, il sostegno alle forme di economia solidale e di comunità. L'ing.

brindisilibera : New post (BRINDISI.incontro con Gianluca Cantisani presidente del Movimento di volontariato nazionale) has been pub… - BrindisiReport : Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte i rappresentanti della filiera del progetto, si è parlato del tema:… - Orthogea : Primo incontro dell'Ordine Professionale dei TSRM PSTRP ('Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle Professioni… -