Boxe | Canelo Alvarez batte Jacobs sul filo di lana | Campione del Mondo WBA | WBC | IBF dei

Boxe - la notte di Canelo-Jacobs : battaglia campale per il Mondiale dei medi. Il fenomeno messicano contro Miracle Men : Saul Alvarez contro Daniel Jacobs, uno dei match più attesi dell’anno per tutti gli appassionati di Boxe: stanotte, alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA), i due pugili saliranno sul ring per disputare l’incontro valido per il Mondiale WBA, WBC, IBF dei pesi medi. Si preannuncia una contesa particolarmente avvincente e appassionante, il messicano partirà con i favori del pronostico ma lo statunitense ha tutte le carte in regola per ...