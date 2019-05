Borgonovo Val Tidone | romena tenta di estorcere denaro ad un anziano | arrestata

Blastingnews

(Di domenica 5 maggio 2019) I carabinieri diValhanno arrestato in flagranza di reato unadi 31 anni, già nota alle forze dell'ordine per altri illeciti, per estorsione: la donna è stata accusata di avereto diad un uomo di 76 anni incontrato per strada la somma di 300 euro dopo un convegno amoroso. I militari dell'Arma hanno bloccato la sospettata di reato inad incassare le banconote richieste.L'estorsione e il ricatto Il reato contestato ad una cittadina di nazionalitàdi 31 anni, già pregiudicata e senza fissa dimora, è avvenuto il 1 maggio scorso all'interno della fiera di Pianello, una manifestazione organizzata dalla provincia Piacentina. La vittima, undi 76 anni, ha incontrato la donna proprio all'interno di uno degli stand del mercato: i due si sono appartati in auto, probabilmente, e hanno consumato un rapporto sessuale. L'uomo ha ...

