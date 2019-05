Bollettino Protezione Civile | freddo e maltempo verso il Sud domani

Il Bollettino meteo della Protezione Civile per Giovedi' 25 Aprile : Nella giornata di domani il tempo si mostrerà generalmente stabile sulla penisola, tuttavia rovesci e temporali sparsi potranno interessare nuovamente il Nord Italia, specie nelle ore pomeridiane....

Il Bollettino meteo della Protezione Civile per domani - 16 Aprile 2019 : Nella giornata di domani avremo un ritorno a generali condizioni di stabilità, ad eccezione di locali fenomeni pomeridiani nelle zone interne appenniniche del centro-sud. Ecco il bollettino meteo ...

Allerta meteo - il preoccupante Bollettino della Protezione Civile : Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo rologiche avverse dove sono indicate...

Brusco peggioramento con temporali - grandinate e venti forti domani : il Bollettino della Protezione Civile : Un Brusco peggioramento, come vi abbiamo descritto anche in quest'altro articolo, è in arrivo nella giornata di domani. Apporterà un peggioramento con primi rovesci e temporali sul Nord-Est nelle...