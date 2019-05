Bogdan Marinca sotto i riflettori della squadre di Serie A FOTO

calcioweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2019) Il portiere del Pontedera Eduardsta diventando un vero e proprio oggetto del desiderio per lediA. Nelle ultime battute del campionato, infatti, il calciatore ha attirato su di sè l’attenzione di molti osservatori e direttori sportivi che hanno iniziato a contattare il procuratore del ragazzo, Alessio Sundas. “Come avevo preventivato il calciatore è un ottimo investimento –commenta il manager sportivo- Sono già cominciati i primi contatti, ma come sappiamo è ancora troppo presto per pronunciarci. Sicuramente sarà un’estate rovente per”.Il mercato inizia subito ad infiammarsi, quindi, per il portiere classe ’97 da poco nella scuderia del manager toscano. Appena scoccherà l’ora dell’apertura del calciomercato cominceranno le trattative.CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul ...

