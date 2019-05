Bimba ferita a Napoli | “condizioni restano estremamente gravi e prognosi riservata”

Bimba ferita a Napoli - “condizioni estremamente gravi e prognosi riservata” : I medici dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli non posso sciogliere ancora la prognosi per la Bimba di 4 anni ferita durante un agguato a Napoli due giorni fa. Le sue condizione restano “estremamente gravi”: il proiettile ha attraversato i polmoni da destra a sinistra, senza però ledere il cuore (la orta è stata sfiorata), un millimetro e non ci sarebbe stato scampo. “Persiste una grave insufficienza respiratoria ...

I genitori della Bimba ferita a Napoli : "Quando potremo riportarla a casa?" : Le condizioni di Noemi restano estremamente gravi. La bimba di 4 anni ferita nel corso di una sparatoria a Napoli si trova adesso al pediatrico Santobono. Da quell’ospedale non si muovono da giorno i suoi genitori, in attesa di ricevere notizie dai medici. Si legge sul Corriere della sera:Avranno sì e no 25 anni. Da quando sono qui nessuno li ha visti nei corridoi: stanno lì, in quella stanza, e saltano ad ogni rumore ...

Napoli : gravissima la Bimba ferita nell'agguato. Il cardinale Sepe : 'Sangue innocente grida vendetta' : La piccola di 4 anni ferita al torace nella sparatoria di due giorni fa tra la folla in piazza Nazionale. Il sindaco De Magistris, parla di 'una città sconvolta dall'accaduto'. Il questore assicura: '...

La Bimba ferita e le preghiere annunciate : Che la scienza faccia del suo meglio, che i medici del Santobono, dove arrivano ogni giorno sempre più bambini vittime della ferocia dei grandi, le restituiscano una vita piena prima che il colpo ...

Bimba ferita a Napoli - il killer in un video : grosso - impacciato e vestito di nero : Un tipo impacciato, un mezzo imbranato, quello che ha ridotto in fin di vita un uomo e ha gravemente ferito una bambina entrata nel suo quarto anno di vita. Farebbero ridere, se non...

Bimba ferita - Di Maio : più sicurezza : 14.56 "Serve più sicurezza, servono più uomini sul terreno. Più controlli, più prevenzione, che passa anche per un forte sostegno a chi è impegnato nel sociale per salvare i ragazzi dalle famiglie di camorra e dai quartieri in difficoltà". Lo scrive in un post su Fb il vicepremier Di Maio commentando il ferimento, ieri a Napoli, in pieno centro, di una bambina di 4 anni. "I medici dicono che è molto grave. Prego per lei, prego per questa ...