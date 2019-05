Berrettini-Garin | Finale Atp Monaco 2019 | a che ora inizia? Programma | tv e streaming

oasport

(Di domenica 5 maggio 2019) Matteosi è qualificato alladel Torneo ATP 250 di, il tennista italiano ha sconfitto il quotato spagnolo Roberto Bautista-Augut nella semidisputata eccezionalmente in mattinata a causa della pioggia scesa ieri nella città tedesca. Oggi pomeriggio l’azzurro se la dovrà vedere con il cileno Christianche ieri era stato giustiziere di Marco Cecchinato e che sicuramente si presenterà in campo più fresco visto che ha potuto risposare più a lungo ma il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per puntare al successo sulla terra battuta teutonica. Si preannuncia una partita molto intensa e avvincente in cui il nuovo numero 31 al mondo cercherà il colpaccio per vincere il secondo torneo consecutivo dopo l’apoteosi della scorsa settimana a Budapest.Di seguito il calendario completo, ildettagliato e l’orario ...

