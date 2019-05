TelevideoRai101 : Berlusconi:Salvini?Sotto scacco del M5S -

"Questo governo non durerà", ribadisceal Corriere della Sera,dal San Raffaele, dove è in convalescenza dopo l'intervento. Salvini? "E' continuamente sottodel M5S". Nonostante "Matteo sia una formidabile macchina da comizi", dice il leader di Fi, "non è riuscito ad orientare il governo alla realizzazione di qualche punto del programma di centrodestra". Il governo Lega-M5S "fa male alle imprese, ci fa perdere posti di lavoro e attenta alle nostre libertà",per questo "devo restare in campo", aggiunge-(Di domenica 5 maggio 2019)