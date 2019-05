Berlusconi | ' Salvini formidabile macchina da comizi ma sotto scacco del M5s'

Berlusconi e il malore : 'Ho avuto paura - mi sono affidato a Dio e Zangrillo. Salvini non capisce che...' : 'Ho accettato anche questa prova affidandomi a Dio e alla professionalità straordinaria del professor Zangrillo , del professor Rosati e dei loro collaboratori'. Così Silvio Berlusconi , intervistato ...

Berlusconi : “Salvini è sotto scacco dei 5 stelle” : Dal suo letto di ospedale, Silvio Berlusconi, torna a parlare di Salvini e più in generale di politica e lo fa in una intervista al Corriere della Sera, a cui confessa la responsabilità di tornare in campo: “Voglio impegnarmi per affrontare il grande pericolo di questa stagione, il disegno egemonico della Cina”. Poi affronta lo scenario politico italiano, concentrandosi sul leader della Lega Matteo Salvini, che a suo dire è sotto ...

Berlusconi : Salvini?Sotto scacco del M5S : 2.35 "Questo governo non durerà", ribadisce Berlusconi al Corriere della Sera,dal San Raffaele, dove è in convalescenza dopo l'intervento. Salvini? "E' continuamente sotto scacco del M5S". Nonostante "Matteo sia una formidabile macchina da comizi", dice il leader di Fi, "non è riuscito ad orientare il governo alla realizzazione di qualche punto del programma di centrodestra". Il governo Lega-M5S "fa male alle imprese, ci fa perdere posti di ...

ESCLUSIVA/ La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni spiega in un'intervista ad Affaritaliani.it la posizione della destra dopo il caso del "licenziamento" di Siri da parte del premier Conte

Siri - Salvini : “Processi non si fanno sui giornali”. M5s : “Parla come Berlusconi”. Di Maio : “Autosospensione? Non esiste” : Dimissioni comandate o autosospensione. Linea dura o compromesso. In attesa di sviluppi e vie d’uscita politiche sul caso Siri, continuano gli scontri all’interno della maggioranza di governo, con Salvini che attacca il processo mediatico scatenatosi sul sottosegretario indagato e il Movimento 5 Stelle che lo accusa di parlare come Silvio Berlusconi, il tutto con Di Maio a rispedire al mittente l’ipotesi soft ...

Luigi Di Maio - l'ultima vergogna contro Matteo Salvini sul caso Siri : "E' come Silvio Berlusconi" : Botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La tensione sale sul caso di Armando Siri: "I processi si fanno nei tribunali e non sui giornali o in Parlamento", sbotta il leader leghista durante una intervista a radio Rtl: "Se invece decidiamo che uno si alza la mattina e dice ques

"Durati come l'uovo di Pasqua". Berlusconi - coltellata a Salvini : il durissimo sfogo con i suoi : Interviste calibrate sui quotidiani, varie dichiarazioni sui social, specialmente sulla sua pagina Facebook. Silvio Berlusconi sta scaldando i muscoli prima di entrare nel clou della campagna elettorale per le europee. Il Cavaliere, raccontano fonti azzurre, sta trascorrendo questo ponte lungo di Pa

DIETRO LE QUINTE/ Le mire di Berlusconi dietro la resa a Salvini : Perché Berlusconi continua a rimanere legato alla Lega di Salvini nonostante l'evidente emorragia di voti? Perché c'è un patto in vista dell'Europa

Berlusconi torna all'attacco : "Salvini forte? Un'illusione" : ... per la capogruppo alla Camera Mariastella Gelmini, è già stato 'pacificatore' del Paese e vuol'esserlo dell'Europa, per farla 'uscire dalle secche dei nuovi nazionalismi, rilanciarsi nel mondo all'...

Berlusconi : "Salvini? Illusione ottica. Ma ora stacchi la spina al governo" : Mentre il governo gialloverde è sempre più in difficoltà e gli screzi sono all'ordine del giorno, Silvio Berlusconi punta dritto al vice premier leghista, Matteo Salvini.In un'intervista al Foglio, infatti, spiega che "se la Lega non staccherà la spina sarà corresponsabile dei disastri di un governo che ci sta trascinando nel baratro". Il Cav è netto e non ha dubbi. Berlusconi, quindi, fa un appello a Matteo Salvini affinché stacchi la spina dal ...