Berlusconi parla dopo il malore | Ho avuto paura | mi sono affidato a Dio

Siri - Salvini : “Processi non si fanno sui giornali”. M5s : “Parla come Berlusconi”. Di Maio : “Autosospensione? Non esiste” : Dimissioni comandate o autosospensione. Linea dura o compromesso. In attesa di sviluppi e vie d’uscita politiche sul caso Siri, continuano gli scontri all’interno della maggioranza di governo, con Salvini che attacca il processo mediatico scatenatosi sul sottosegretario indagato e il Movimento 5 Stelle che lo accusa di parlare come Silvio Berlusconi, il tutto con Di Maio a rispedire al mittente l’ipotesi soft ...

Silvio Berlusconi e Angelino Alfano - retroscena clamoroso : 'Si sono incontrati di nuovo'. Di cosa parlano : Soffiata clamorosa su Silvio Berlusconi : ad Arcore è tornato Angelino Alfano . L'ex scissionista di Ncd , come ricorda il Fatto quotidiano , è oggi consulente di un importante studio legale di Milano,...

Silvio Berlusconi operato per un'ernia inguinale - parla il medico : 'Non lo si può fermare' : Paura ieri per il noto politico del centrodestra Silvio Berlusconi che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza per un'ernia inguinale incarcerata. L'intervento è ben riuscito e lo staff medico personale spiega con soddisfazione che la sua convalescenza procede nel migliore dei modi possibili. L'intervento chirurgico per l'ernia inguinale L'ex premier Silvio Berlusconi è costantemente impegnato nella sua attività politica, in ...

Luigi Di Maio umilia Silvio Berlusconi per colpire Matteo Salvini : 'L'importante è...'. Ma parla lui? : La verità è che dentro i 5 Stelle credono che la proposta di Salvini sia una ' mossa di propaganda elettorale ' e probabilmente faranno valere lo stop preventivo del Ministero dell'Economia diretto ...

