Berlusconi | la paura per la salute e le confessioni | “Non posso fermarmi | la Cina è un

Silvio Berlusconi dopo il malore : “Sì - ho avuto paura. La mia unica malattia è l’ottimismo” : “È stato molto doloroso, ora però è passato. Tutti sanno che i dolori, le disavventure fisiche non mi hanno mai fermato. L’unica malattia inguaribile che mi affligge da sempre è l’ottimismo“. Ha avuto paura? “Sì. Non si deve aver paura di confessare di aver avuto paura”. Silvio Berlusconi risponde così alle domande in una intervista al Corriere della Sera dopo l’intervento subito nei giorni scorsi. Il leader di ...

Silvio Berlusconi - dopo il malore la paura più grande. Le parole del dottor Zangrillo - panico Forza Italia : La grande paura di Forza Italia dopo il malore di Silvio Berlusconi si concretizza intorno alle parole di Alberto Zangrillo, medico di fiducia del Cav che è stato il primo ad accorrere a casa dell'ex premier all'alba di martedì, disponendo poi il ricovero del suo paziente all'ospedale San Raffaele p

Silvio Berlusconi e il malore - il retroscena sulle ore di paura : "Lei non si muova". Dottor Zangrillo - il no : "Sono in forma e pronto per questa campagna". Nella tarda serata di martedì Silvio Berlusconi rassicura tutti dal San Raffaele, dov'è stato ricoverato per un malore improvviso e dov'è stato sottoposto a un intervento per una occlusione intestinale. Leggi anche: "Voglio continuare la campagna elettor

Berlusconi : "Non ho mai conosciuto Imane Fadil". Teste al processo Ruby aveva paura di essere controllata : "Spiace che muoia sempre qualcuno di giovane. Non ho mai conosciuto questa persona e non le ho mai parlato": così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha risposto a Melfi, Potenza, a chi gli ...

Via della seta - Berlusconi : Cina fa paura : "E' uno Stato comunista, totalitario, che non mira solo a una supremazia economica, ma anche a un'egemonia politica.E' il contrario della nostra democrazia occidentale", insiste. "L'occidenteha detto ...