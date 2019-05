Berlusconi e il malore : "Ho avuto paura - mi sono affidato a Dio e Zangrillo. Salvini non capisce che..." : "Ho accettato anche questa prova affidandomi a Dio e alla professionalità straordinaria del professor Zangrillo, del professor Rosati e dei loro collaboratori". Così Silvio Berlusconi, intervistato dal Corriere della Sera.parla del malore che l'ha colpito a inizio settimana, costringendolo a un'oper

Silvio Berlusconi dopo il malore : “Sì - ho avuto paura. La mia unica malattia inguaribile è l’ottimismo” : “È stato molto doloroso, ora però è passato. Tutti sanno che i dolori, le disavventure fisiche non mi hanno mai fermato. L’unica malattia inguaribile che mi affligge da sempre è l’ottimismo“. Ha avuto paura? “Sì. Non si deve aver paura di confessare di aver avuto paura”. Silvio Berlusconi risponde così alle domande in una intervista al Corriere della Sera dopo l’intervento subito nei giorni scorsi. Il leader di ...

Silvio Berlusconi - dopo il malore la paura più grande. Le parole del dottor Zangrillo - panico Forza Italia : La grande paura di Forza Italia dopo il malore di Silvio Berlusconi si concretizza intorno alle parole di Alberto Zangrillo, medico di fiducia del Cav che è stato il primo ad accorrere a casa dell'ex premier all'alba di martedì, disponendo poi il ricovero del suo paziente all'ospedale San Raffaele p

Silvio Berlusconi e il malore - il retroscena sulle ore di paura : "Lei non si muova". Dottor Zangrillo - il no : "Sono in forma e pronto per questa campagna". Nella tarda serata di martedì Silvio Berlusconi rassicura tutti dal San Raffaele, dov'è stato ricoverato per un malore improvviso e dov'è stato sottoposto a un intervento per una occlusione intestinale. Leggi anche: "Voglio continuare la campagna elettor

Silvio Berlusconi : malore - età e patrimonio. Come sta l’ex premier : Silvio Berlusconi: malore, età e patrimonio. Come sta l’ex premier Come riporta Il Messaggero Silvio Berlusconi avrebbe avuto un malore lo scorso fine settimana e nella giornata di domenica si sarebbe recato all’ospedale San Raffaele di Milano per un controllo sulle sue condizioni di salute. Tuttavia il Cavaliere non è rimasto nella notte e la sera sarebbe rientrato a casa dalla famiglia. Una notizia che rassicura sul suo stato di salute, ma ...

Silvio Berlusconi colpito da un malore - dramma per Forza Italia : salta la campagna elettorale? : L'ultimo malore di Silvio Berlusconi ha riacceso l'allarme all'interno di Forza Italia sulle prospettive della prossima campagna elettorale. Tra i dirigenti azzurri i nervi sono a fior di pelle, perciò è bastato che l'ex premier si sentisse poco bene per rimettere in discussione tutta la strategia i

M5S - Di Maio fa rimuovere post con foto del malore di Berlusconi : Luigi Di Maio è intervenuto in prima persona per far rimuovere un post pubblicato dal M5S su Instagram che ha fatto molto discutere. I responsabili per la comunicazione del Movimento avevano deciso di utilizzare una foto di un noto malore di Berlusconi durante un comizio elettorale, utilizzandola come fosse un meme per riportare i dati sulla produzione industrialeL'utilizzo di quell'immagine non era passato inosservato e molti esponenti di ...

Su social M5s foto malore Berlusconi - indignazione FI : Una foto del malore avuto in pubblico da Silvio Berlusconi nel 2006 e' stata utilizzata sul profilo Instagram ufficiale del Movimento 5 stelle. L'immagine e' corredata dalla didascalia con intenti ironici corredati da emoticon: "L'Istat ha pubblicato i dati relativi alla produzione industriale del nostro Paese registrando un +1,9% a gennaio e un +0,8% a febbraio 2019. Questa e' una buona notizia per tutti gli italiani, tranne forse qualcuno". Ma ...

