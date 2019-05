Bayern Monaco | due big salutano al termine della stagione

Bayern Monaco - annuncio ufficiale : Ribery lascia il club : Bayern Monaco pronto ad una rivoluzione, Robben e Ribery faranno spazio a nuovi arrivi di spessore in attacco “Franck Ribery non prolungherà il suo contratto con il Bayern e lascerà il club quest’estate. Grazie per tutto, Franck“. Con queste poche parole il Bayern Monaco ha comunicato l’addio al club di uno dei calciatori che ha fatto la storia recente dei bavaresi. Ribery, così come Robben, lascerà dunque il Bayern ...

Bayern Monaco - standing ovation di addio per Robben : “non smetto col calcio” : Arjen Robben dovrebbe lasciare il Bayern Monaco a parametro zero nella prossima estate, ma l’olandese non si vuole ritirare Arjen Robben ha lottato in questa stagione contro i problemi fisici che lo hanno perseguitato. Il calciatore del Bayern Monaco è tornato in campo ieri con i bavaresi, ricevendo un lungo applauso dal pubblico che ha portato alla commozione dello stesso Robben: “Sono semplicemente molto, molto, grato. Per me ...

Bayern Monaco più vicino al 29mo titolo : ROMA, 4 MAG - Il Bayern Monaco ha le mani sul suo 29mo titolo di Bundesliga. La squadra di Nico Kovac ha battuto 3-1 l'Hannover nella 32ma giornata di campionato e ha approfittato anche del pareggio ...

Bundesliga : Hannover ko - il Bayern Monaco consolida la vetta : Bayern Monaco spedito verso l’ennesimo titolo in Bundesliga, sconfitto oggi l’Hannover per 3-1 con Lewandowski sugli scudi Il Bayern Monaco batte in casa per 3-1 l’Hannover in un match della 32esima giornata della Bundesliga. La squadra di Kovac va in gol con Lewandowski al 27′, Goretzka al 40′ e Ribery all’84’; di Jonathas, che sarà espulso poco dopo, al 51′ su calcio di rigore la rete ...

Dove vedere Bayern Monaco-Hannover in diretta streaming o tv (no Rojadirecta) : Dove vedere Bayern Monaco-Hannover in diretta streaming o tv (no Rojadirecta) Appuntamento pomeridiano all’Allianz Arena di Monaco di Baviera con il Bayern che ospiterà l’Hannover nel match che andrà in scena alle ore 15:30 di Sabato 4 Maggio 2019. Bayern Monaco-Hannover: corsa al titolo per i bavaresi Si sfidano oggi la prima contro l’ultima in campionato, Bayern Monaco-Hannover. I bavaresi vogliono ripetere la vittoria facile ...

Panchina Bayern Monaco - Kovac non più certo di restare : l’idea per il sostituto è intrigante : Interessante indiscrezione, per quanto riguarda il mercato europeo degli allenatori, emerge dalle colonne del quotidiano tedesco “Tz“. Nonostante infatti il Bayern Monaco abbia già confermato il tecnico Robert Kovac per la prossima stagione, i dirigenti bavaresi starebbero pensando di non continuare con il croato e si sarebbero già mossi per l’eventuale sostituto. Tra i nomi in ballo, l’ad Rummenigge starebbe ...

Pronostico Bayern Monaco vs Hannover 96 - Bundesliga 04-05-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Bayern Monaco-Hannover 96, 32^Giornata Bundesliga; Sabato 4 Maggio, ore 15.30Bayern / Hannover / Bundesliga / Analisi – Il sabato valevole per la 32^Giornata della Bundesliga si aprirà con il match dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera tra il Bayern e l’Hannover 96.Come arrivano Bayern e Hannover?Bundesliga / Bayern / Hannover – I padroni di casa non hanno sfruttato al meglio la caduta del ...

Bayern Monaco - Coman sbaglia un gol clamoroso. VIDEO : C'è il segno dell'ex giocatore della Juventus Kingsley Coman, nell'1-1 tra Norimberga e Bayern Monaco, match che ha segnato l'epilogo della 31esima giornata di Bundesliga. Ma in negativo. Sul ...

Bayern Monaco - Rummenigge sogna… Xabi Alonso : “mi piacerebbe che un giorno tornasse come allenatore” : Il presidente del Bayern Monaco ha svelato un suo piccolo sogno nel cassetto, avere in futuro Xabi Alonso come allenatore del club Il presidente della Giunta direttiva del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, vorrebbe di nuovo contare sui servizi dell’ex centrocampista spagnolo Xabi Alonso, come ha rivelato in un’intervista pubblicata da “Bild am Sonntag”. EXPA/ Alterphotos “Il miglior giocatore che abbiamo ...

Il presidente della Giunta direttiva del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, vorrebbe di nuovo contare sull'ex centrocampista spagnolo Xabi Alonso, come ha rivelato in un'intervista pubblicata da "Bild am Sonntag". Le sue parole: "Il miglior giocatore che abbiamo avuto negli ultimi anni, a centrocampo è stato Xabi Alonso. Non è stato il più veloce, ma il miglior stratega e il più intelligente che abbia ..."

Tonfo Dortmund : il Bayern Monaco si avvicina al titolo di Bundesliga : Dortmund, Germania, - Inattesa sconfitta per il Borussia Dortmund in casa contro il pericolante Schalke 04 che rischia di mettere la parola fine alle speranze dei gialloneri di strappare il titolo di ...

Bayern Monaco - Hoeness conferma Kovac : ''Ha fatto benissimo'' : Monaco DI BAVIERA - Antonio Conte si allontana dalla panchina del Bayern Monaco . L'ipotesi di vedere l'ex ct azzurro guidare i bavaresi, ventilata da vari organi di informazione che si occupano di ...

Pronostico Werder Brema vs Bayern Monaco - Semifinali DFB Pokal 24-04-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Werder Brema-Bayern Monaco, Semifinali DFB Pokal; Mercoledì 24 Aprile, ore 20:45Werder / Bayern / DFB Pokal / Analisi – Il match valevole per la Semifinale di DFB Pokal vedrà la sfida del Weser-Stadion di Brema tra i padroni di casa e il Bayern Monaco.Come arrivano Werder e Bayern?DFB Pokal / Werder / Bayern – I padroni di casa arrivano dalla sconfitta proprio contro i bavaresi in Bundesliga. Gli uomini di ...