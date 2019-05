Basket | Virtus Bologna-Tenerife | la finale di Champions League in tv su Rai Sport

Champions Basket - Virtus : oggi la finale - vincerla vale un milione : Sotto le nubi di Anversa e sotto le cupole del gigantesco Sporpaleis che nella seconda semifinale di venerdì ha richiamato oltre 18mila spettatori, stasera alle ore 18 la Virtus cerca il suo quinto ...

Virtus Bologna-Iberostar Tenerife - Finale Champions League Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : L’appuntamento con il destino, per la Segafredo Virtus Bologna, è fissato per le ore 18 di oggi: allo Sportpaleis di Anversa la formazione bianconera affronterà l’Iberostar Tenerife per la conquista della terza edizione della basketball Champions League. La squadra allenata da Sasha Djordjevic arriva all’appuntamento dopo aver battuto in semiFinale i tedeschi del Brose Bamberg con il punteggio di 67-50, mentre gli spagnoli ...

Basket - Champions League 2019 : è il tempo della finale. Virtus Bologna a caccia della vittoria contro l’Iberostar Tenerife : Segafredo Virtus Bologna contro Iberostar Tenerife. La finale della terza edizione della Basketball Champions League 2018-2019, ad Anversa, vede di fronte una delle società più titolate d’Italia (e non solo) e la prima vincitrice della competizione FIBA nell’annata 2016-2017. Sarà lo Sportpaleis di Anversa a vedere una delle due sollevare il trofeo. Per entrambe le formazioni i successi in semifinale sono stati larghi. Se quello ...

Basket - Virtus Bologna in finale di Champions League : La Virtus Bologna è in finale di Champions League ad Anversa, Belgio,. La netta vittoria, 67-50, sul temuto Bamberg è un trionfo della difesa mentre in attacco porta la firma di Kevin Punter, mvp e ...

Virtus Bologna – Iberostar Tenerife - Finale Champions League Basket 2019 : programma - orario e tv. Come vederla in streaming : La Virtus Bologna si giocherà domenica la Finale della basketball Champions League 2019. La squadra di Sasha Djordjevic affronterà gli spagnoli dell’Iberostar Tenerife per tornare ad alzare al cielo una coppa europea dopo l’Eurochallenge di dieci anni fa. Due semifinali a senso unico con la Virtus Bologna che ha dominato contro il Brose Bamberg per 67-50, mentre Tenerife ha messo la parola fine al sogno dei padroni di casa di ...

Basket - Champions League : la Virtus Bologna è in finale : Tutto le news sul Basket LA CRONACA - Ottimo l'approccio del quintetto bolognese allo Sportpaleis di Anversa. Primo quarto dominato letteralmente dalle V Nere che lo chiudono 22-11, grazie anche all'...

Basket - Champions League 2019 : Virtus Bologna dominante - è finale! Battuto il Brose Bamberg per 67-50 con una gara di enorme sostanza : Dall’Eurochallenge 2008-2009 alla Basketball Champions League 2018-2019 sono passati 10 anni, ma il concetto è lo stesso: la Virtus Bologna torna in finale di una Coppa europea. Lo fa con una prestazione perentoria, che le consente di battere per 67-50 il Brose Bamberg, che godeva dei favori del pronostico alla vigilia dell’incontro. Fondamentali, per gli uomini di Sasha Djordjevic, non solo i 21 punti di Kevin Punter, ma anche tutti ...

LIVE Virtus Bologna-Brose Bamberg Basket - Semifinale Champions League in DIRETTA : le V Nere sono in FINALE! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Brose Bamberg, Semifinale della Champions League 2018-2019. Scattano ad Anversa le Final Four Bologna torna in una finale europea dopo l’Eurochallenge del 2008/2009 vinta proprio in casa. La Champions League è diventata ormai l’ultimo obiettivo per per una Virtus che ha detto addio ai playoff in Italia e che punta tutto sull’appuntamento europeo. Il cammino in coppa è ...

LIVE Virtus Bologna-Brose Bamberg Basket - Semifinale Champions League in DIRETTA : V nere in vantaggio a fine secondo quarto (42-28) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Brose Bamberg, Semifinale della Champions League 2018-2019. Scattano ad Anversa le Final Four Bologna torna in una finale europea dopo l’Eurochallenge del 2008/2009 vinta proprio in casa. La Champions League è diventata ormai l’ultimo obiettivo per per una Virtus che ha detto addio ai playoff in Italia e che punta tutto sull’appuntamento europeo. Il cammino in coppa è ...

LIVE Virtus Bologna-Brose Bamberg Basket - Semifinale Champions League in DIRETTA : V nere in vantaggio a fine primo quarto (22-11) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Brose Bamberg, Semifinale della Champions League 2018-2019. Scattano ad Anversa le Final Four Bologna torna in una finale europea dopo l’Eurochallenge del 2008/2009 vinta proprio in casa. La Champions League è diventata ormai l’ultimo obiettivo per per una Virtus che ha detto addio ai playoff in Italia e che punta tutto sull’appuntamento europeo. Il cammino in coppa è ...

LIVE Virtus Bologna-Brose Bamberg Basket - Semifinale Champions League in DIRETTA : le V Nere inseguono la finalissima : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Brose Bamberg, Semifinale della Champions League 2018-2019. Scattano ad Anversa le Final Four Bologna torna in una finale europea dopo l’Eurochallenge del 2008/2009 vinta proprio in casa. La Champions League è diventata ormai l’ultimo obiettivo per per una Virtus che ha detto addio ai playoff in Italia e che punta tutto sull’appuntamento europeo. Il cammino in coppa è ...

Basket - Champions League 2019 : la Virtus Bologna a caccia della finale - ma c’è l’ostacolo Bamberg : Dieci anni dopo la Virtus Bologna è di nuovo a caccia di una finale europea. Scattano oggi ad Anversa le Final Four della Champions League e la V nere sfideranno i tedeschi del Bamberg nella prima semifinale. Una sfida tanto attesa dalla squadra di Djordjevic, che ha sacrificato le ultime settimane di campionato proprio per preparare questo grande evento. Infatti la Champions League è diventata ormai l’ultimo obiettivo per per una Virtus ...

Virtus Bologna-Brose Bamberg : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Semifinale Champions League Basket : Si disputa quest’oggi la Semifinale di basketball Champions League 2018-2019 che vede coinvolta la Segafredo Virtus Bologna. Ad affrontare i bianconeri in questa fase delle Final Four sono i tedeschi del Brose Bamberg. Sarà un pomeriggio di speranza, quello che vivrà la parte Virtussina di Bologna, con gli uomini di Sasha Djordjevic che dovranno fare affidamento a tutte le loro risorse per superare la formazione teutonica. Alla guida di ...

Basket - Champions League 2019 : la Virtus Bologna all’assalto di un trofeo europeo che manca da 10 anni : Era il 2009 quando la Virtus Bologna, allora allenata da Matteo Boniciolli e con in campo l’ex NBA Earl Boykins, Petteri Koponen, Keith Langford, Alex Righetti e Dusan Vukcevic conquistava l’Eurochallenge all’allora Futurshow Station, oggi diventata Unipol Arena, di Casalecchio di Reno. Si trattava della terza coppa per importanza, dopo Eurolega ed EuroCup. Si potrebbe fare oggi un simile discorso per la Basketball Champions ...