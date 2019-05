Basket | Serie A | Milano vince all' overtime | Cremona si impone su Venezia

Basket - 29a giornata Serie A 2018-2019 : Milano vince la regular season - Cremona è seconda. Che lotta per i playoff! : La ventinovesima giornata porta i primi verdetti della stagione. L’Olimpia Milano ha vinto la regular season e avrà il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff. Per la squadra di Simone Pianigiani è stata decisiva la vittoria al supplementare sul campo della Dolomiti Energia Trentino per 79-77 grazie soprattutto ai 18 punti di Mike James, uscito però per un infortunio alla caviglia alla fine dell’ultimo quarto. Trento ha avuto ...

Risultati Serie A Basket – La penultima giornata regala spettacolo : Cantù in zona Playoff - l’Olimpia Milano trionfa all’overtime : I Risultati da tutti i campi d’Italia per la penultima giornata della Serie A maschile di pallacanestro Una serata pazzesca dai parquet di tutt’Italia per la penultima giornata della Regular season della Serie A di Basket. Brindisi ha trionfato in trasferta, in casa dell’Avellino, col punteggio di 83-87, senza alcun grosso stravolgimento in classifica. Importante vittoria per Cantù, che balza tra le migliori otto grazie ...

Basket - Viola Reggio Calabria esclusa dalla serie B : un altro pezzo di storia del Basket italiano in pericolo. La Viola Reggio Calabria, la squadra che per prima ha accolto Manu Ginobili in Italia nel 1998, è stata esclusa dal campionato di serie B ...

Basket - playoff Nba Portland sbanca Denver - è 1-1 nella serie : Denver - Portland si rialza, sbanca il Pepsi Center al termine di una gara molto fisica e pareggia la serie, 1-1, della semifinale di Conference contro Denver. Finisce 97-90 nonostante un Damian ...

Basket - NBA Playoff 2019 : CJ McCollum trascina Portland sul campo di Denver - parità ristabilita nella serie (1-1) : Successo esterno in gara-2 della sfida tra Denver Nuggets e Portland Trail Blazers, semifinale della Western Conference dei Playoff NBA 2018-2019. La formazione allenata da Terry Stotts si impone con il punteggio di 90-97 replicando al successo degli uomini di Michael Malone nella partita di apertura, ristabilendo l’equilibrio nella serie (1-1) e volgendo a proprio favore il fattore campo in attesa dei prossimi due incontri da giocare in ...

Basket femminile - Finale scudetto Serie A1 2019 : Allie Quigley sentenza nell’ultimo quarto - Schio fa sua gara-1 contro Ragusa : E’ il Famila Schio a vincere la prima gara della Finale scudetto di Serie A1 2018-2019. Le ragazze di coach Pierre Vincent hanno superato con il punteggio di 69-64 la Passalacqua Ragusa, dopo un match in cui sono state costrette a inseguire per quasi tutto il tempo. Decisivo l’ultimo quarto di Allie Quigley, autrice di 21 punti; per il Famila in doppia cifra anche Jantel Lavender con 15 e Sandrine Gruda con 12 (e 10 rimbalzi). Non ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Golden State va sul 2-0 con Houston - Milwaukee pareggia la serie con Boston : Nottata dedicata alle gare-2 più interessanti di questi Playoffs NBA 2019 quella che si è disputata. Sul campo, infatti, erano di scena le due teste di serie numero 1 delle rispettive Conference che cercavano obiettivi differenti. Ad Ovest i Golden State Warriors piegano la resistenza degli Houston Rockets e si portano sul 2-0 nella serie, mentre ad Est i Milwaukee Bucks si svegliano dopo la “scoppola” di gara-1 e regolano i Boston ...

Perché Torino è stata esclusa dalla Serie A di Basket : L'Auxilium Torino è stata esclusa dal prossimo campionato di Serie A. Lo ha deciso l'Assemblea della Lega basket estromettendo la società “per condotta incompatibile con la permanenza nella Lega alla luce dell'ingresso nella nuova compagine societaria proprietaria del club torinese di Dimitry Gerasimenko, già proprietario della Pallacanestro Cantù sino al febbraio 2019”. La vicenda riguarda il precario futuro societario della squadra piemontese ...

Basket - chi sostituirà l’espulsa Torino nella prossima Serie A : campionato a 17 squadre o ripescaggio? : La Lega Basket ha espulso l’Auxilium Torino dal suo organismo. La notizia è di ieri e ha sconvolto tutto l’ambiente cestistico, l’intervento economico del discusso magnate russo Dmitry Gerasimenko (già protagonista a Cantù) non è stato gradito dalle altre società che hanno deciso per l’espulsione del club piemontese dal massimo campionato della prossima stagione. Dunque Torino concluderà il campionato in corso (mancano ...

Basket - NBA Playoff 2019 : i 76ers pareggiano la serie contro i Raptors - i Nuggets iniziano bene e battono i Trail Blazers : Si sono giocati due incontri questa notte, all’interno delle semifinali di conference che stanno portando la stagione NBA sempre più vicina al suo compimento. Andiamo a vedere cos’è successo nel prosieguo di Toronto Raptors-Philadelphia 76ers e nell’esordio di Denver Nuggets-Portland Trail Blazers. Nella Eastern Conference i Philadelphia 76ers riescono a compiere un importantissimo colpo esterno, battendo i Toronto Raptors per ...

Schio-Ragusa - Finale Serie A1 Basket femminile 2019 : orario - programma e come vederla in tv e streaming : E’ giunto il tempo della Finale scudetto di Serie A1 di basket femminile, che mette di fronte il Famila Schio e la Passalacqua Ragusa, uscite indenni dalle due Serie di playoff finora affrontate. Le campionesse d’Italia si sono sbarazzate in semiFinale di un coriaceo Fila San Martino di Lupari, che dopo la vittoria in gara-2 al PalaRomare sembrava avere grandi possibilità di portare almeno a gara-5 la sfida. Invece il Famila ha messo ...