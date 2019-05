Basket | Champions League | trionfa la Virtus Bologna | battuta Tenerife in finale

Basket - Champions alla Virtus Bologna : 20.35 Fa festa la Virtus Bologna che vince la Champions League battendo in finale ad Anversa gli spagnoli del Tenerife 73-61 e regalando così all'Italia un altro trofeo dopo quello di Sassari in Europe Cup.'V nere' trascinate da Kevin Punter 26 punti, 7 rimbalzi e un assist. Bene anche M'Baye con 16 pt.Agli iberici non basta Abromaitis, 18 pt, 8 rimbalzi. In semifinale gli emiliani avevano battuto venerdì i tedeschi del Brose Bamberg, poi ...

VIRTUS EUROPEA! Bologna ha vinto la Champions League di Basket! Sconfitto il Tenerife - apoteosi storica! : La VIRTUS Bologna ha vinto la Champions League 2019. Straordinaria impresa della squadra di Sasha Djordjevic, che diventa la prima formazione italiana a mettere il proprio nome nell’albo d’oro della competizione. Si tratta del quinto titolo europeo della sua storia per Bologna, che ha in bacheca una Coppa delle Coppe, due Euroleghe e l’Eurochallenge, ultimo trionfo datato dieci anni fa. In finale le V Nere hanno Sconfitto ...

Basket - Champions League 2019 - Finale 3° posto : Anversa si prende il podio delle Final Four - Brose Bamberg sconfitto nettamente : I Telenet Giants di Anversa concludono al terzo posto la Final Four di Basketball Champions League organizzata in casa, battendo per 58-72 i tedeschi del Brose Bamberg nella Finale per il gradino più basso del podio. Di fronte a uno Sportpaleis ancora una volta stracolmo, i 16 punti di Jae’Sean Tate sono la nota più alta della partita dei Giants, mentre l’efficienza offensiva della squadra tedesca resta nuovamente scarsa, al pari di ...

LIVE Virtus Bologna-Tenerife Basket - Finale Champions League in DIRETTA : ultimo atto per fare la storia! : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale di basketball Champions League 2018-2019. Di fronte ci sono Virtus Bologna e Iberostar Tenerife, che si giocheranno la terza edizione della principale coppa organizzata dalla FIBA allo Sportpaleis di Anversa. Le V nere vanno alla caccia del quinto alloro europeo, dopo i due trionfi in Eurolega del 1998 e 2001, la Coppa delle Coppe (diventata poi Coppa Saporta) del 1990 e ...

Basket - Virtus Bologna-Tenerife : la finale di Champions League in tv su Rai Sport : A distanza di dieci anni dall’EuroChallenge la Virtus Pallacanestro Bologna torna di nuovo grande protagonista in Europa e alle 18.00 di questa sera scende sul parquet dell’Antwerps Sportpaleis di Anversa per disputare la finale di Champions League contro gli spagnoli dell’Iberostar Tenerife, già vincitori della competizione nella prima edizione del 2017. Poche ore separano dunque la Bologna della pallacanestro dal sogno di portare a casa un ...

Virtus Bologna-Iberostar Tenerife - Finale Champions League Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : L’appuntamento con il destino, per la Segafredo Virtus Bologna, è fissato per le ore 18 di oggi: allo Sportpaleis di Anversa la formazione bianconera affronterà l’Iberostar Tenerife per la conquista della terza edizione della basketball Champions League. La squadra allenata da Sasha Djordjevic arriva all’appuntamento dopo aver battuto in semiFinale i tedeschi del Brose Bamberg con il punteggio di 67-50, mentre gli spagnoli ...

Basket - Finale Champions League 2019 : Bologna a caccia della Coppa - sfida totale col Tenerife : Un’attesa lunga dieci anni per sognare un’altra Coppa europea. E’ quanto sta succedendo alla Virtus Segafredo Bologna, che nel 2009 vinse l’EuroChallenge e che domani ad Anversa affronterà l’iberostar Tenerife nella Finale della Champions League per portarsi a casa il quinto trofeo continentale della sua storia dopo la Coppa delle Coppe del 1990, l’Eurolega del 1998 e del 2001 e, appunto, l’EuroChallenge di dieci anni orsono. Nella semiFinale di ...

Basket - Virtus Bologna in finale di Champions League : La Virtus Bologna è in finale di Champions League ad Anversa, Belgio,. La netta vittoria, 67-50, sul temuto Bamberg è un trionfo della difesa mentre in attacco porta la firma di Kevin Punter, mvp e ...

Basket - Champions League 2019 : sarà Tenerife a sfidare Bologna in finale - Anversa battuta 70-54 : Nella seconda semifinale della Final Four di Champions League l’Iberostar Tenerife vince 70-54 contro i padroni di casa dei Telenet Giants allo Sportpaleis di Anversa, saranno gli spagnoli delle isole Canarie a sfidare la Virtus Bologna nella finale di domenica. All’inizio del match i padroni di casa sembrano poter dominare dato che chiudono in vantaggio i primi 10 minuti per 20-12 e dopo neanche un minuto del secondo quarto raggiungono il ...