Basket, Champions alla Virtus Bologna

Gazzetta_it : Finale #Champions ad Anversa: @virtusbo batte #Tenerife 73-61. Conquistata la @BasketballCL!… - SkySport : ? #UltimOra #Basket ?? La #VirtusBologna vince la #Fiba Champions League ? Battuta #Tenerife 73-61 nella finale di… - zazoomblog : Virtus Bologna sul tetto d’Europa: Tenerife ko in finale le ‘V Nere’ vincono la Champions League di Basket -… -

Fa festa lache vince laLeague battendo in finale ad Anversa gli spagnoli del Tenerife 73-61 e regalando così all'Italia un altro trofeo dopo quello di Sassari in Europe Cup.'V nere' trascinate da Kevin Punter 26 punti, 7 rimbalzi e un assist. Bene anche M'Baye con 16 pt.Agli iberici non basta Abromaitis, 18 pt, 8 rimbalzi. In semifinale gli emiliani avevano battuto venerdì i tedeschi del Brose Bamberg, poi battuti dai padroni di casa dell'Anversa nella finalina per il terzo posto (72-58).(Di domenica 5 maggio 2019)