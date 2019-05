Basket 3×3 | Qualificazioni Mondiali 2019 | Italia sconfitta dalla Francia | ma qualificata

oasport

(Di domenica 5 maggio 2019) Secondaper l’nelleaidi3×3 in corso a San Juan, Porto Rico. Gli azzurri sono stati battuti per 19-14, chiudendo la fase a gironi al terzo posto nel gruppo A e centrando in questo modo la qualificazione gli spareggi.Il quartetto composto da Alessandro Corno, Matteo Grampa, Aristide Landi e Daniele Sandri affronterà ora la seconda classifica del gruppo B (ore 22.15). Gli azzurri sono obbligati a vincere ancora due partite (la prossima e almeno una nelle successive finali) per staccare il biglietto per la rassegna iridata.Contro lanon ha giocato Sandri ed è stato un match subito in salita per gli azzurri. Infatti i transalpini si sono portati sul 6-1, mantenendo poi sempre un buon vantaggio. La reazione dell’non si è fatta attendere, con Corno e Grampa che spingono la squadra fino al -1 ...

