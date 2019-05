Basket | 29a giornata Serie A 2018-2019 | Milano vince la regular season | Cremona è

oasport

(Di domenica 5 maggio 2019) La ventinovesimaporta i primi verdetti della stagione. L’Olimpiaha vinto lae avrà il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff. Per la squadra di Simone Pianigiani è stata decisiva la vittoria al supplementare sul campo della Dolomiti Energia Trentino per 79-77 grazie soprattutto ai 18 punti di Mike James, uscito però per un infortunio alla caviglia alla fine dell’ultimo quarto. Trento ha avuto due palle perre, ma i tiri di Marble e Craft non hanno trovato la via della retina ed ora la Dolomiti è scivolata addirittura al nono posto, attualmente fuori dai playoff.Altro scontro importante dellaè quello che ha sancito il secondo posto della Vanoli. La squadra vincitrice della Coppa Italia ha sconfitto 80-65 la Reyer Venezia, ribaltando anche la differenza canestri del match d’andata. Grande prestazione di ...