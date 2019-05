Baseball | Serie A1 2019 | Bologna continua la striscia di vittorie | San Marino ferma

Baseball - Serie A1 2019 - 3a giornata : nelle prime due partite San Marino espugna Nettuno - Bologna batte Parma : Si sono giocate le prime due partite del massimo campionato di Baseball per quel che riguarda la terza giornata, e non due qualsiasi, ma dei veri e propri big match tra quelle che sono considerate le quattro migliori forze del campionato. San Marino riesce a espugnare Nettuno con una gara estremamente convincente e buone prestazioni al lancio da parte di Quevedo e Perez. L’intero risultato finale, 2-0, si regge sul verdetto del primo ...

Baseball - Serie A1 - 3a giornata : è il tempo dei big match San Marino-Nettuno e Parma-Bologna : Con la terza giornata del campionato di Serie A1 di Baseball per il 2019 si arriva ail tempo in cui, delle tre doppie sfide in arrivo domani e sabato, due sono big match. Il primo è Nettuno-San Marino: da parte sammarinese c’è l’intenzione di riscattare una partenza difficile, anche per via del calendario non proprio favorevole. I laziali, invece, vengono dai doppi successi su Godo e Castenaso, e sono dunque al primo confronto di ...

Baseball - Serie A1 2019 - 2a giornata : Redipuglia fa soffrire Bologna - doppio successo per Nettuno - Parma si prende la rivincita : Con cinque partite si è concluso il calendario della seconda giornata della Serie A1 di Baseball 2019: una situazione che, in un tempo in cui il massimo campionato è formato da 7 sole squadre, comporta il fatto che quattro di esse siano state coinvolte in doppie sfide. Parma-San Marino (Seconda gara) A fare la differenza è il Parma Clima tra terzo e quarto inning. Nell’uno, con le basi piene, un errore consente a Desimoni di raccogliere il ...

Baseball - Serie A1 2019 : San Marino batte Parma all’extra inning nell’unica partita odierna : Una sola partita s’è disputata oggi, per quel che concerne la seconda giornata del campionato di Serie A1 di Baseball, ed è anche stata estremamente equilibrata, fino ad arrivare all’extra inning. San Marino, però, ha trovato il modo di mantenere il fattore campo e battere il Parma Clima, cogliendo il primo successo del 2019. L’inizio sammarinese è prepotente, con un primo inning contrassegnato prima dall’inesorabile ...

Baseball - Serie A1 2019 - 2a giornata : c’è il clou San Marino-Parma. Redipuglia debutta contro Bologna : E’ tempo di seconda giornata per il campionato italiano di Baseball. Tutte le partite si giocheranno domani, tranne una, la prima tra Parma e San Marino, che si terrà questa sera. Dopo aver riposato nel primo turno, debutta Redipuglia, che riceve la Fortitudo UnipolSai Bologna. Fa il proprio esordio con la maglia dei tricolori John Polonius, arrivato proprio in questa settimana per occupare il ruolo di interbase, che in precedenza era ...

Baseball - Serie A1 2019 : Nettuno batte di nuovo Castenaso e resta in vetta : Partita bellissima e tirata per tutte le sue oltre quattro ore di durata. Castenaso, azzerato completamente il “ko” della sera precedente, si ripresenta allo “Steno Borghese” dopo aver assimilato le nozioni fondamentali per poter impostare una gara gagliarda contro la quotatissima Nettuno City. Al prepotente avvio dei locali, che volano sul 3-0 nel primo inning, fa da contraltare la reazione di Castenaso che prima accorcia sul 3-1 nella seconda ...

Baseball - Serie A1 2019 : due su due per Parma - espugnato Godo : Per il Parma Clima cambia qualcosa rispetto – l’acciaccato Zileri esce dal line-up, Mercuri viene utilizzato come battitore designato con Luca Scalera a difesa del cuscino di terza base, Vinales prende il posto di Beaumont nel catcher box mentre Mattia Aldegheri si vede affidare il ruolo di starting pitcher. Dall’altra parte Bortolotti affida la prima palla al mancino figlio d’arte Luca Di Raffaele preferendolo ai giovani Piumatti e Ciarla- ma ...

Baseball - Serie A1 2019 : l’UnipolSai concede il bis contro San Marino : Due valide, di Marval e Vaglio, più un lancio pazzo di Quevedo, con due fuori, segnano gara-due fra UnipolSai e San Marino. A fine primo inning è 2 a 0 per i bolognesi, e tanto basterebbe loro per chiudere la prima giornata con una doppietta. Quevedo dopo concede ancora un doppio a Marval al 2°, e due singoli a Ferrini e Nosti al 5°, ma senza caricarsi di altri punti al passivo. E’ Rivero però che fa assolutamente meglio, con quattro valide ...

Baseball - Serie A1 2019 : la Fortitudo UnipolSai Bologna batte San Marino in una gara equilibrata : La serata di San Marino comincia con un emozionante amarcord e termina sul campo con il cinismo della Fortitudo e i rimpianti dei titani schierati in campo con la casacca dei Pirati. Flashback di momenti da ricordare alla presenza del presidente federale Marcon, come l’ingresso sul diamante delle due squadre seguito subito dopo da tutti i ragazzi delle società della zona: San Marino, Junior Rimini, Falcons Torre Pedrera, Rimini 86, Piranhas ...

Baseball - Serie A1 2019 : il Nettuno City esordisce senza patemi contro Castenaso : C’è stato un bel pubblico al Borghese per l’opening day, almeno 600 in tribuna. Presenze che sarebbero state definite “discrete” negli anni dei cicli vincenti, oro colato in questi soprattutto se si pensa alla penuria delle ultime tribolate stagioni in riva al Tirreno. Che Nettuno voglia ripartire dal suo vecchio gioco lo si capisce dal modo in cui i tifosi, non solo quelli più appassionati, hanno risposto all’appello della dirigenza del City. ...

Baseball - Serie A1 2019 : esordio senza problemi per il Parma Clima contro Godo : Il Parma Clima salta agevolmente il primo ostacolo stagionale superando in sole sette riprese il neopromosso Godo. Il 12 a 2 finale rispecchia fedelmente la netta differenza di valori espressa dalle due formazioni: i ragazzi di Guido Poma hanno studiato per due riprese i lanci rilasciati da differenti angolazioni del cubano Hernandez e poi hanno messo in mostra tutto il proprio potenziale offensivo. Applausi scroscianti del pubblico presente ...

Baseball - Serie A1 2019 : i roster delle 7 squadre partecipanti. Tanti cambiamenti nelle quattro principali candidate allo scudetto : Dopo le vicende invernali che hanno dato al Baseball italiano una luce quantomeno dubbia, in considerazione della riduzione a sole sette squadre (con l’uscita di scena di Rimini) della Serie A1, è tempo di tornare a parlare del gioco sul campo. In particolare, in questa sede analizziamo come si presentano le squadre ai nastri di partenza. FORTITUDO UNIPOLSAI BOLOGNA Per i Campioni d’Italia ci sono diversi cambi. Sono andati via Beau ...