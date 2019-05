Barcellona Pozzo di Gotto | al Mandanici la masterclass di Egidio La Gioia

strettoweb

(Di domenica 5 maggio 2019) ... è stato Giuda in "Jesus Christ Superstar" ed è stato interprete del ruolo del "Che" in "Evita", spettacoli con i quali è andato in tournèe in tutto il mondo e che hanno segnato veri e propri primati ...

laprovinciame : #BARCELLONA Un particolare ringraziamento all’Architetto Andrea Cristelli, che ha di recente concluso l’incarico d… - infoitinterno : Scossa di terremoto in Sicilia: epicentro vicino Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese - Vrai_Antichrist : RT @EMSC: #Earthquake (#terremoto) M3.1 strikes 5 km SW of Barcellona Pozzo di Gotto (#Italy) 17 min ago. More info: -