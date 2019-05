Ballando con le stelle | sconcerto in diretta | Antonio Razzi | come si è conciato e cosa fa

"Mi va bene - ma lasciaci giocare". Duro scontro in diretta a Ballando : Non è un buon momento quello che Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro stanno vivendo a Ballando con le Stelle . La scorsa settimana entrambi erano usciti doloranti e malconci, a causa di febbre e ...

Ballando con le stelle - nuovo scontro Lucarelli-De Girolamo : “Anonimi”. E Todaro difende : “Il ballo va capito” : A Ballando con le stelle (Rai Uno) è andata in scena una nuova puntata dello scontro tra Selvaggia Lucarelli e Nunzia De Girolamo. Dopo l’esibizione il consueto appuntamento con i giudici. La Lucarelli ha bollato come “anonima” l’esibizione della coppia della De Girolamo e Raimondo Todaro. “Su di voi nessuno si sbilancia, né in positivo né in negativo, rimanete sempre anonimi”. Un giudizio che è stato respinto ...

Ballando con Le Stelle 2019 sesta puntata riassunto : eliminati e ospiti 4 maggio : Ballando CON LE Stelle sesta puntata riassunto. Sabato 4 maggio 2019 è tornata la nuova edizione del dance show di Rai 1 con Milly Carlucci e Paolo Belli. Vediamo di seguito tutto quello che è successo, eliminati e ospiti del sesto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Ballando Con Le Stelle 2019 sesta puntata riassunto: gara e eliminati La puntata si è aperta con una prima manche in cui i concorrenti hanno ballato ...

Ascolti Tv 4 maggio - Maria De Filippi ancora sconfitta : Amici perde contro Ballando : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti televisivi della giornata di ieri, sabato 4 maggio, che nel prime-time è stata caratterizzata dalla sesta sfida tra "Ballando con le Stelle" condotto da Milly Carlucci e "Amici 18", il talent-show della De Filippi che si avvia verso il gran finale di questa stagione. Un confronto che in queste settimane ha visto trionfare quasi sempre lo show di Raiuno che quest'anno ha recuperato Ascolti, ...

Ballando con le stelle : Vukotic incanta la giuria - Suor Cristina in coppia. E Milly Carlucci vince la gara dell’auditel : Il ripescaggio, una doppia eliminazione, una prova a sorpresa, i ballerini per una notte: la sesta puntata di Ballando con le stelle regala scintille al pubblico di Rai1. I concorrenti devono subito fare i conti con l’hula hoop Ballando il jive o il boogie, il risultato è poco convincente ma si salva Angelo Russo, il Catarella di Montalbano, che porta a casa 20 punti, il punteggio più alto. Il ritmo è serrato e c’è spazio per la ...

