Avengers | Endgame – I fan Marvel contro Avatar di James Cameron!

Avengers : Endgame - i piani iniziali per Iron Man e Thor erano totalmente differenti… e davvero intriganti : ... come spiegato da Markus e McFeely : «Nella nostra versione iniziale Tony e Thor andavano ad Asgard, perché ci piaceva l'idea di Stark in quel regno, dove vedevamo la contrapposizione tra scienza e ...

Avengers Endgame : ecco perché l'ultimo cammeo di Stan Lee è così speciale : ... ed è comunque bello rivederlo, grazie alla magia del cinema, nell'epoca in cui i suoi fumetti cambiarono la vita dei ragazzini di tutto il mondo. Avengers: Endgame: Il Nuovo Trailer Ufficiale in ...

Box Office - Avengers : Endgame vola verso i 25 milioni di euro in Italia - nel mondo sfiora i 2 miliardi : Avengers: Endgame continua a dominare la classifica non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ecco i dati aggiornati di sabato.

Tra i luoghi leggendari di 'Avengers : Endgame' - i fan volano in Scozia : ... il più bello del mondo secondo il NYT I Paesi più pericolosi per le vacanze secondo la Farnesina Sulla Riviera albanese, dove le spiagge sono caraibiche Piemonte, i borghi dei sentieri del Dolcetto ...

Robert Downey Jr ha condiviso con i fan su Instagram un video del Backstage di Avengers: Endgame, il nuovo film dei Marvel Studios campione d'incassi al cinema. Nella clip gli attori del Marvel Cinematic Universe sul set di Avengers 2019 cantano 'Happy Birthday' per augurare buon compleanno ad Iron Man.

Avengers Endgame è il film più twittato di tutti i tempi : Endgame ha distrutto ogni record precedente anche in sala, registrando al weekend di debutto un incasso di 350 milioni di dollari negli USA e 1.2 miliardi di dollari nel resto del mondo. Il film ha ...

Avengers : Endgame è già in TV nelle Filippine : È accaduto il 27 aprile, il giorno immediatamente successivo all'arrivo nelle sale di tutto il mondo. La qualità era piuttosto scadente, quasi certamente frutto di un'operazione di camcording , ...

Marvel : i prossimi film dopo Avengers : Endgame : Con Avengers: Endgame ci sono stati importanti cambiamenti nella storia dei supereroi della Marvel . Evitando possibili spoiler per chi di voi ancora non ha visto l'ultimo film sugli Avengers, diamo ...

Avengers Endgame - richieste boom di voli per New Asgard - con un piccolo problema... - : Nel film è uno sperduto villaggio della Norvegia, dove il dio del tuono Thor si è ritirato lontano dal mondo dopo la sconfitta degli eroi per mano di Thanos in 'Infinity War', ma evidentemente molti ...

Avengers : Endgame - i creatori rispondono alle 10 domande più spinose sul film : ... Endgame dovrebbe riuscire a battere non solo gli incassi di Avengers: Infinity War - che dal canto suo aveva fatto 2 miliardi e 48 milioni di dollari nel mondo -, ma anche quelli di Star Wars: Il ...

Dwayne Johnson ha pubblicato su Instagram un video in cui si congratula con i Marvel Studios per gli incassi record registrati al botteghino con l'uscita al cinema del film "Avengers: Endgame". L'attore che di recente ha prodotto la pellicola Shazam! targata Dc Comics, potrebbe in futuro entrare nel Marvel Cinematic Universe?

Avengers: Endgame – Don Cheadle che nel film targato Marvel Studios veste i panni di War Machine, ha dichiarato a Variety di voler vedere Deadpool nel team degli Avengers. Il celebre eroe degli X-Men interpretato al cinema dall'attore Ryan Reynolds, potrebbe unirsi ai Vendicatori? Visualizza questo post su Instagram Ninguem disse que não

Avengers: Endgame – Il film targato Marvel Studios in pochi giorni batte ogni record d'incassi e entra nella storia del cinema! Check out the Marvel Studios' #AvengersEndgame inspired poster from artist @JohnAslarona. #DontSpoilTheEndgame pic.twitter.com/FCKoabuJ4J — Marvel Studios (@MarvelStudios) 28 aprile 2019 Avengers: Endgame segna un traguardo storico per il Marvel Cinematic Universe… Il nuovo film

Avengers: Endgame oltre a collezionare record e riconoscimenti in poche ore dall'uscita al cinema, ha anche avuto un impatto emotivo pazzesco sui fan dei Marvel Studios. Here's your look at the Marvel Studios' #AvengersEndgame inspired poster from artist @TomMiatke. #DontSpoilTheEndgame pic.twitter.com/KXlF0pPVbE — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 27, 2019 Avengers: Endgame il nuovo film dei Marvel Studios con un incasso